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إيثريوم تهدد عرش بيتكوين.. نمو ضخم في النصف الأول

بيتكوين وإيثريوم
بيتكوين وإيثريوم
عملات مشفرة

إيثريوم تهدد عرش بيتكوين.. نمو ضخم في النصف الأول

حجم تداول إيثريوم بلغ 1.4 تريليون دولار

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دبي - العربية.نت

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نما حجم تداول إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بشكل أسرع من عملة بيتكوين في النصف الأول من العام، وفقاً لتقرير صادر عن كوينبيس غلوبال Coinbase Global، أكبر بورصة تشفير في الولايات المتحدة.

وبالنظر إلى البيانات من 20 بورصة رئيسية في جميع أنحاء العالم، وجدت كوينبيس أن حجم تداول بيتكوين لهذه الفترة بلغ 2.1 تريليون دولار، بزيادة 489% من 356 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

في نفس الفترة، بلغ إجمالي حجم تداول إيثريوم 1.4 تريليون دولار، بزيادة قدرها 1461% من 92 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020. وكانت هذه أول فترة زمنية متواصلة على الإطلاق تتجاوز فيها وتيرة تداول إيثريوم سرعة نمو بيتكوين، وفقاً لـ "كوينبيس".

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وارتفعت كل من بيتكوين وإيثريوم في الأسبوع الماضي بعد تراجعهما الكبير في مايو بسبب المخاوف بشأن التأثير البيئي لعملة بيتكوين والحملة التنظيمية في الصين، حيث كانت إيثريوم في قلب مجموعة جديدة من التطبيقات التي تتيح الإقراض والاقتراض والتداول من نظير إلى نظير.

كما أنها تواجه ترقية مستحقة في 4 أغسطس تقريباً من شأنها تقليل كمية الرموز المميزة المعلقة من خلال تدمير بعضها في كل مرة يتم استخدامها لتغذية المعاملات، مما قد يؤدي إلى زيادة مكاسب الأسعار.

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