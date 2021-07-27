جنون "بيتكوين".. أسواق الملاذات الآمنة تحبس أنفاسها

عززت العملات الرقمية من مكاسبها لتسجل أكبر موجة صعود خلال الشهرين الأخيرين، واضعة سوق الأصول والملاذات الآمنة في موقف صعب.

تأتي هذه المكاسب القياسية بعد تداول أخبار حول احتمال دخول عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" في سوق العملات المشفرة.

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على صعيد التداولات ووفق منصة "كوين ماركت كاب"، شهدت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة مكاسب قياسية خلال الجلسات الخمس الأخيرة بلغت نسبتها 31.9% رابحة نحو 384.2 مليار دولار ومرتفعة من مستوى 1204.6 مليار دولار في تعاملات الجمعة الماضية إلى نحو 1588.8 مليار دولار في تعاملات اليوم.

وفيما سجلت أكبر 5 عملات مكاسب بقيمة إجمالية بلغت نحو 289.4 مليار دولار، فقد استحوذت بهذا الرقم على نحو 75.3% من إجمالي المكاسب التي سجلتها السوق.

بالنسبة لـ"بيتكوين"، فقد سجلت مكاسب خلال آخر 5 جلسات بنسبة 26.7% رابحة نحو 8471 دولاراً، وذلك بعدما قفز سعرها من مستوى 31690 دولاراً في تعاملات الجمعة الماضية إلى نحو 40161 دولاراً في تعاملات أمس الاثنين.

كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 35% رابحة نحو 195.7 مليار دولار، وذلك بعدما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 594.2 مليار دولار إلى نحو 755.8 مليار دولار.

وسجلت عملة "إيثريوم" مكاسب بنسبة 34.8% رابحة نحو 622 دولاراً، وذلك بعدما قفز سعرها من مستوى 1788 دولاراً إلى مستوى 2410 دولارات. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 35.4% رابحة نحو 73.9 مليار دولار، وذلك بعدما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 208.6 مليار دولار إلى نحو 282.5 مليار دولار.

وفيما حلت عملة "تيزر" في المركز الثالث بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد استقرت في تعاملاتها الأخيرة عند مستوى 1 دولار. لكن تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 0.16% خاسرة نحو 0.1 مليار دولار، وذلك بعدما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 61.9 مليار دولار إلى نحو 61.8 مليار دولار.

وسجلت عملة "بينانس كوين" التي حلت في المركز الرابع بين أكبر العملات الرقمية المشفرة، مكاسب بنسبة 22.3% رابحة نحو 59 دولاراً، وذلك بعدما صعد سعرها من مستوى 264 دولاراً في تعاملات الجمعة الماضية إلى نحو 323 دولاراً في تعاملات أمس.

كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 22.2% رابحة نحو 9.9 مليار دولار، وذلك بعدما صعدت قيمتها السوقية من 44.5 مليار دولار إلى نحو 54.4 مليار دولار.

وسجلت عملة "كاردانو" مكاسب خلال الجلسات الخمس الماضية بلغت نسبتها 28.3%، رابحة نحو 0.3 دولار، وذلك بعدما زاد سعرها من مستوى 1.06 دولار إلى نحو 1.36 دولار. كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 29.3% رابحة نحو 9.9 مليار دولار، بعدما قفزت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 33.8 مليار دولار إلى نحو 43.7 مليار دولار.