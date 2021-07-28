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توزيعات سخية من "باركليز" بعد تعافي الصيرفة الاستثمارية للبنك

بنك باركليز
بنك باركليز
بنوك

توزيعات سخية من "باركليز" بعد تعافي الصيرفة الاستثمارية للبنك

أرباح باركليز الفصلية تقترب من 3 مليارات دولار

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دبي - العربية.نت

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تفوق بنك باركليز على توقعات المحللين لأرباح الربع الثاني، وعزز التوزيعات على المساهمين حيث سجلت أعماله المصرفية الاستثمارية وتداول الأسهم دخولاً قياسية.

وسجل المصرف البريطاني أرباحاً فصلية بلغت 2.1 مليار جنيه إسترليني (2.9 مليار دولار)، ارتفاعاً من 90 مليون جنيه إسترليني في الربع الثاني من عام 2020. وكان المحللون يتوقعون أن يبلغ صافي الدخل المعلن 1.7 مليار جنيه إسترليني للأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، وفقاً لبيانات Refinitiv.

وارتفعت رسوم الأسهم ورسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 38% و27% على التوالي في الربع الثاني، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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كما أعلن باركليز عن زيادة توزيعات رأس المال على المساهمين، مع توزيع أرباح نصف سنوية بواقع 2 بنس لكل سهم فضلاً عن برنامج لإعادة شراء الأسهم يصل قيمته إلى 500 مليون جنيه إسترليني.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي جيس ستالي في بيان: "لقد مكنتنا ربحيتنا وموقعنا القوي لرأس المال والميزانية العمومية من زيادة توزيعات رأس المال للمساهمين"، مضيفاً أن البنك يشهد انتعاشاً في النشاط عبر أعماله.

وأضاف أن أعمال الخدمات المصرفية في وضع جيد للاستفادة من النمو المستمر في أسواق الدين وأسواق رأس المال، حيث ارتفع دخل الأسواق العالمية ورسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 36% منذ عام 2019، وتستعد أعمال التجزئة القوية لدعم والاستفادة من تعافي المتعاملين الأفراد.

أشار باركليز سابقاً إلى أنه يتوقع ارتفاع التكاليف في عام 2021 مقارنة بالعام السابق، بسبب النفقات المتعلقة بفيروس كورونا، ومراجعة العقارات، والمزيد من إجراءات التكلفة الهيكلية، وزيادة الأجور.

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