تويتر تكشف عن ميزة جديدة لتشجيع التجارة الإلكترونية

ستسمح تويتر لعدد قليل من تجار التجزئة، بما في ذلك شركات مثل جيم ستوب GameStop وشركة الحقائب Arden Cove، بالترويج للمنتجات على ملفات تعريف الشركة كجزء من خطة تحفيز متجدد للتسوق.

وسيتمكن عشرات من تجار التجزئة الأميركيين من تسويق ما يصل إلى 5 منتجات في الجزء العلوي من ملفاتهم الشخصية على تويتر. ويمكن للمستخدمين التمرير بين المنتجات والنقر لزيارة موقع ويب بائع التجزئة لإجراء عملية شراء.

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ولا يقوم تويتر بمعالجة المبيعات، ولن يتم خفض أي عائد ناتج عن الميزة الجديدة، لكن المستثمرين رحبوا بهذه الخطوة، مما قاد الأسهم إلى أكبر ارتفاع لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. حيث قفز السهم بنسبة 5.3% إلى 71.92 دولاراً في نيويورك يوم أمس الأربعاء، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وكانت الشركة تبدي اهتمامها بالتسوق منذ شهور، بهدف اللحاق بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي تقدم خيارات التجارة الإلكترونية.

يأتي ذلك، فيما قال رئيس فريق منتجات الإيرادات في تويتر، بروس فليك، في فبراير: "نعلم أن الأشخاص يأتون إلى تويتر للتفاعل مع العلامات التجارية ومناقشة منتجاتهم المفضلة.. تخيل سهولة اكتشاف منتج جديد للعناية بالبشرة أو حذاء رياضي عصري وشرائه بسرعة من علامة تجارية تتابعها، بنقرات قليلة فقط".

لكن التسوق كان يمثل تحدياً على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، حيث قامت الشركة ببناء منتجات تجارية في الماضي، بما في ذلك "زر الشراء" الذي تم كشف النقاب عنه في عام 2014 وكتالوجات المنتجات اللاحقة، ولكن هذه الميزات لم تنطلق مطلقاً وتم إلغاؤها في النهاية.

سيتاح منتج تويتر الجديد، المسمى "Shop Module"، فقط لمستخدمي اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.