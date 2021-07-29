صندوق جديد يتيح الاستثمار في بيتكوين دون شرائها !

يبدو أن هناك طريقة جديدة للاستثمار في بيتكوين دون شراء أي وحدة من العملة المشفرة فعلياً، حيث أطلقت شركة بروفندز ProFunds، وهي شركة مقرها ماريلاند في الولايات المتحدة، يوم أمس الأربعاء، أول صندوق استثمار مشترك متاح للجمهور يرتبط بقيمة أكبر عملة مشفرة.

ويستثمر صندوق "بروفند بيتكوين استراتيجي"، في عقود بيتكوين الآجلة ويهدف إلى تحقيق نتائج تتبع سعر العملة الرقمية.

مادة اعلانية

يأتي ذلك، فيما تقدمت أكثر من 12 شركة استثمارية لإطلاق الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر في عقود بيتكوين الآجلة، لكن حتى الآن لم يصدر المنظمون الأميركيون أي قرارات.

في يونيو، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصة اتخاذ قرار بشأن الموافقة على صندوق مؤشرات بيتكوين للمرة الثانية في عام 2021.

ويتزامن الظهور الأول مع أطول سلسلة انتصارات لـ "بيتكوين" هذا العام، حيث ارتفع الرمز المميز بنسبة 7.5% يوم أمس وصعد مرة أخرى فوق 40900 دولار.

وشهدت العملة المشفرة تذبذبات كبيرة خلال العام الماضي، كما حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات المستثمرين من أنه يجب عليهم أن يكونوا على دراية بمخاطر الاستثمار في الصناديق المشتركة التي تمتلك عقود بيتكوين الآجلة.

كما أصبح شراء بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل مباشر أسهل، حيث أنشأت شركات مثل روبين هود ماركتس وكاش آب طرقاً لوضع الأموال في العملات دون المرور بعملية شاقة لفتح محفظة رقمية أو تخزين كلمات مرور حيوية.

وتبلغ نسبة المصروفات الإجمالية لصندوق بروفند 1.15%، وهي نسبة أعلى قليلاً من النسبة النموذجية التي تبلغ 1% أو أقل في صناديق الاستثمار المتداولة.