الأكبر منذ 2017.. مبيعات ضخمة من أسهم مؤسسي "غوغل"

باع مؤسسو غوغل والمساهمون المتحكمون في ألفابيت Alphabet، لاري بيج، وسيرجي برين، أسهماً بقيمة أكثر من مليار دولار من الأسهم مجتمعة منذ مايو من هذا العام.

وبدءاً من شهر مايو، باع الاثنان أسهماً من الفئة A وC بقيمة تزيد عن 1.07 مليار دولار، وفقاً لملفات لجنة الأوراق المالية والبورصات التي جمعتها OpenInsider. وبلغ إجمالي مبيعات برين أكثر من 610 ملايين دولار، بينما تجاوزت مبيعات بيج - بما في ذلك صفقة الأسبوع الماضي بقيمة 462 مليون دولار.

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وتأتي مبيعات كلا المؤسسين بموجب خطط تداول مقدمة مسبقاً. حيث كان برين وبيج قد باعوا من قبل أسهما في عام 2017، عندما انتهت خطتهم الأخيرة.

وارتفعت أسهم ألفابيت من الفئة A بأكثر من 50% منذ بداية العام، متجاوزة مؤشر ناسداك، وأسهم شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى مثل أمازون، وأبل.

وتنحى بيج عن دوره كرئيس تنفيذي لشركة ألفابيت في نهاية عام 2019، وسلم زمام الأمور إلى الرئيس التنفيذي لشركة غوغل سوندار بيتشاي، في الوقت نفسه، استقال سيرجي برين من منصبه كرئيس لشركة ألفابيت وتم إلغاء دوره.

وظل بيج وبرين، اللذان شاركا في تأسيس غوغل في عام 1998، كعضوين في مجلس الإدارة ويمتلكان حصة أغلبية في الشركة، ويسيطران على 51% من فئة خاصة من أسهم التصويت لشركة ألفابيت. وهما من بين أغنى أغنياء العالم.

وحافظ المليارديرات في وادي السيليكون على مكانة منخفضة منذ تنحيهم عن مناصبهم القيادية، على الرغم من ظهور برين في أول متجر بيع بالتجزئة لشركة غوغل في نيويورك هذا الأسبوع، حسبما علمت سي إن بي سي. وبحسب ما ورد يقضي بيج الكثير من الوقت على يخته في جزر فيجي خلال الوباء، وفقاً لـ Insider.