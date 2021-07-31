.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كم يجني الرياضيون عند الفوز بالميداليات الأولمبية؟

Tokyo 2020 Olympics - Weightlifting - Women's 55kg - Medal Ceremony - Tokyo International Forum, Tokyo, Japan - July 26, 2021. Gold medalist Hidilyn Diaz of the Philippines, silver medalist Liao Qiuyun of China and bronze medalist Zulfiya Chinshanlo of Kazakhstan pose. REUTERS/Edgard Garrido
الميدالية الذهبية للفلبين في أولمبياد طوكيو
اقتصاد

كم يجني الرياضيون عند الفوز بالميداليات الأولمبية؟

صاحبة الإنجاز الفلبيني الوحيد في الأولمبياد ستحصل على 600 ألف دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انتزعت الفلبين أول ميدالية ذهبية لها على الإطلاق في طوكيو الأسبوع الماضي، مما جعل الرباعة الفلبينية، هيديلين دياز صاحبة أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخ البلاد.

وكمكافأة على إنجازها التاريخي، ورد أن دياز ستتلقى ما لا يقل عن 33 مليون بيزو فلبيني (حوالي 600 ألف دولار) من لجنة الرياضة الفلبينية، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال في البلاد. ووفقاً للتقارير، فقد عُرض عليها منزلان ورحلات طيران مجانية مدى الحياة.

وفي حين أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تدفع جوائز مالية للحائزين على ميداليات، فإن العديد من الدول تقدم مكافآت مالية للرياضيين مقابل عدد الميداليات التي فازوا بها في الأولمبياد.

مكافآت الرياضيين
مكافآت الرياضيين

وحصرت شبكة CNBC، حجم الأموال التي يحصل عليها الرياضيون كمكافآت عبر 12 دولة من مختلف اللجان الأولمبية الوطنية والجمعيات الرياضية، بالإضافة إلى موقع التمويل الشخصي Money Under 30.

لماذا البعض أكثر؟

يتنافس أكثر من 600 رياضي أميركي في أولمبياد طوكيو، وفازت الولايات المتحدة حتى الآن بـ 11 ذهبية و11 فضية و9 برونزية.

وتكافئ اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية الرياضيين بـ37500 دولار لكل ميدالية ذهبية فازوا بها، و22500 دولار للفضية، و15000 دولار للبرونزية. ومعظم أموال هذه الجائزة غير خاضعة للضريبة ما لم يبلغ الرياضيون عن إجمالي دخل يتجاوز مليون دولار.

يتلقى الرياضيون الأميركيون أيضاً أشكالاً أخرى من الدعم بما في ذلك التأمين الصحي والوصول إلى المرافق الطبية من الدرجة الأولى والمساعدة في الرسوم الجامعية.

وبالمقارنة، تكافئ سنغافورة الحاصلين على ميداليات ذهبية فيها بنحو 20 مرة أكثر من اللاعبين الأميركيين الذين حصلوا على أول ميدالية ذهبية فردية لهم في مدرج المدينة ليحصلوا على مليون دولار سنغافوري (737 ألف دولار). أموال الجائزة خاضعة للضريبة ويجب على الفائزين إعادة جزء منها إلى اتحاداتهم الرياضية الوطنية للتدريب والتطوير في المستقبل.

كيف يربح الرياضيون المال؟

وإلى جانب تلقي المكافآت النقدية وغير النقدية من بلدانهم للفوز بالميداليات، يعتمد الأولمبيون على مصادر الإيرادات الأخرى لمساعيهم الرياضية.

ويتلقى الرياضيون من البلدان الأكبر والأكثر قدرة على المنافسة رواتب أو منح تدريب من اتحاداتهم الرياضية الوطنية. حيث يجمع أصحاب الأداء الأفضل جوائز مالية عن طريق الفوز بالبطولات الوطنية والدولية. ويحصل آخرون على رواتب منتظمة من خلال شغل مجموعة متنوعة من الوظائف.

"روبن هود" تنفذ الطرح العام الأولي.. وهذه القيمة النهائية للشركة شركات شركات "روبن هود" تنفذ الطرح العام الأولي.. وهذه القيمة النهائية للشركة

وبحسب ما ورد، اعتمد البعض، مثل لاعب كرة الريشة الأميركي زانغ بيوين، على التمويل الجماعي Crowed Funding لتمويل رحلتهم إلى طوكيو.

ووفقاً لـ "فوربس"، فإن معظم اللاعبين الممثلين للولايات المتحدة الأميركية في الأولمبياد، ليس لديهم وكلاء رياضيون وبعضهم ليست لديهم رعاة أو موافقات على الإطلاق.

قد يسجل عدد قليل من الرياضيين عقود دعم أو رعاية بملايين الدولارات، إما قبل المنافسة في الأولمبياد أو بعد تحقيق النجاح في الألعاب. وعلى سبيل المثال، ورد أن نجمة التنس نعومي أوساكا حصلت على 55 مليون دولار من التأييد في 12 شهراً، وحصلت على لقب أعلى رياضية أجراً على الإطلاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً
باحثة إماراتية وظفت الذكاء الاصطناعي لخدمة باحثة إماراتية وظفت الذكاء الاصطناعي لخدمة "أصحاب الهمم".. فنالت جوائز دولية
الأكثر قراءة
جديد جديد "فتاة الهوهوز" بمصر.. 3 مقاطع جديدة ومدّ الحبس 15 يوما
مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم
مخطط تفجيري يفشل في باريس بسرقة أغلى قلادة لملكة مصرية مخطط تفجيري يفشل في باريس بسرقة أغلى قلادة لملكة مصرية
شاهد انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية حين سئل عن علاقته بالإخوان شاهد انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية حين سئل عن علاقته بالإخوان
ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني  ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني 
الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن.. الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن..
قبل أن تذهب
على خطى أردوغان.. الغنوشي يهدد أوروبا بآلاف المهاجرين
على خطى أردوغان.. الغنوشي يهدد أوروبا بآلاف المهاجرين
اكتشف المزيد