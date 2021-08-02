أرقام قياسية لعمالقة التكنولوجيا في الربع الثاني.. وهؤلاء هم الأكبر

كانت أمازون آخر شركات التكنولوجيا الأميركية الخمس الكبرى التي أبلغت عن أرباحها للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2021 يوم الخميس. ومثل باقي شركات التكنولوجيا العملاقة التي يرمز إليها بـ GAFAM، سجلت أمازون ربعاً قياسياً آخر، على الرغم من التقصير بقليل من توقعات وول ستريت من حيث المبيعات وتوجيهات الربع الثالث.

وعلى الرغم من الأرباح القياسية لعمالقة التكنولوجيا الأميركية، إلا أن تحذيرات فيسبوك وآبل للفترة المقبلة كانت محبطة، حيث حذرت المستثمرين من أن معدلات النمو الهائلة التي تحققت خلال الـ 15 شهراً الماضية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، كانت هناك مؤشرات قليلة على الضعف في نتائج الربع الثاني للتكنولوجيا الكبيرة.

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شهدت مجموعة GAFAM بأكملها، وهي غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت، ارتفاعاً في الأرباح في ربع يونيو، حيث تواصل شركات التكنولوجيا العملاقة جني ثمار برامج التحفيز الوبائية، والاندفاع للإعلان عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وإنفاق المستهلكين.

وحطمت كل شركة من الشركات الخمس الرقم القياسي السابق لأرباح الربع الثاني، حيث ضاعفت أبل وألفابيت وفيسبوك أرقامها القياسية السابقة.

واحتفظت أبل بصدارة الشركات الأكثر تحقيقاً للأرباح الصافية خلال الربع الثاني من 2021، والتي بلغت 21.7 مليار دولار، مقابل 11.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وكانت غوغل حاضرة في المنافسة بعد نمو أرباحها الفصلية بنسبة 166% إلى 18.5 مليار دولار.

ورغم تحقيقها أرباحا بقيمة 16.5 مليار دولار إلا أن مايكروسوفت كانت الأبطأ نمواً بارتفاع بنسبة 47% فقط عن الفترة المماثلة من العام الماضي، كما باتت بعيدة عن منافستها الأبدية أبل.