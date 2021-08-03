مدينة أميركية تتحول إلى "عاصمة بيتكوين" وتصدر عملة رقمية خاصة بها

تبدو مدينة ميامي الساحرة أشبه بوادي السيليكون القادم مع مرور كل شهر، وهي ماضية في تبني هذا التحول بشكل كبير.

ستطلق المدينة عملتها المشفرة الخاصة هذا الصيف للمساعدة في جمع تمويل إضافي للمشاريع المحلية. ووفقًا لتقارير متعددة، من المقرر أن تظهر طريقة الدفع بالعملة المشفرة في ميامي التي أطلق عليها اسم MiamiCoin، لأول مرة هذا الشهر.

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وبحسب ما نشره CityCoin الموقع الرسمي لعملة MiamiCoin، ستكون الأخيرة أول عملة CityCoin يتم تسويقها، وهي مصممة لدعم مدينة ميامي، بينما تكافئ حامليها من خلال بروتوكول Stacks، وهو بروتوكول يتيح العقود الذكية على شبكة بيتكوين.

وستكون CityCoin الخدمة التي تطلق عملة MiamiCoin، وفق ما نشرته مواقع إخبارية أميركية.

تم تصميم الخدمة الجديدة "CityCoin" من أجل السماح للمدن بإنشاء عملات رقمية مخصصة للمساعدة في جمع الأموال للمشاريع المحلية، حيث تقدم CityCoin خيارات جمع التبرعات للبلديات.

ووفقًا لصحيفة Miami Herald، سيتم استخدام ما يصل إلى 30% من الأموال التي تم جمعها بواسطة الأصل الرقمي الجديد لدفع تكاليف مبادرات المدينة الجديدة. والهدف هو تمويل مشاريع المدينة باستخدام أموال من المعجبين أو سكان المدينة الذين يرغبون في المشاركة ودعم MiamiCoin.

وكما هو الحال، تحظر قوانين الولاية والقوانين الفيدرالية على المدن قبول أو الاحتفاظ بأي عملة غير الدولار، لذلك سيتم تحويل الأموال إلى العملة الأميركية.

قال كبير مسؤولي المعلومات في ميامي، مايكل سارستي، إنه يمكن استخدام الأموال في مشاريع "الطرق والمتنزهات"، مضيفًا أن "الفكرة هي أن مستخدمي MiamiCoin يقومون بالاستثمار في جودة مستقبل المدينة"، وأضاف أن بروتوكول CityCoin ينص على أنه لا يمكن استخدام نسبة الـ 30٪ المخصصة لأغراض أخرى.

يأتي ذلك بعد أشهر فقط من استضافة ميامي لأكبر مؤتمر للعملات المشفرة حتى الآن، Bitcoin 2021، حيث كان المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تويتر Jack Dorsey، من بين أبرز المتحدثين الرئيسيين.

وفقًا لتقرير من Newsweek، صرح عمدة المدينة مؤخرًا بأن "ميامي قد تكسب في نهاية المطاف ملايين الدولارات نتيجة لشعبية MiamiCoin، لأنه من الواضح أن المدينة أصبحت الآن عاصمة بيتكوين عالمياً".