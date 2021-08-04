صندوق الاستثمارات العامة يضم قيادات جديدة لفريقه الاستثماري

عين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عمر جهيدي مديرا للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

ومن المتوقع أن ينضم جهيدي الذي كان قد شغل منصب مدير الاستشارات المصرفية الاستثمارية في HSBC في السعودية إلى صندوق الاستثمارات في الأسابيع المقبلة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وسيقدم جهيدي، تقاريره إلى إياس الدوسري، رئيس الاستشارات الاستثمارية في قسم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي كان مسؤولاً سابقاً عن الخدمات المصرفية الاستثمارية للمملكة العربية السعودية في مجموعة غولدمان ساكس، وعمل أيضاً في HSBC.

وأجرى صندوق الاستثمارات العامة العديد من التعيينات في المناصب العليا مؤخراً، حيث قام بتعيين تركي النويصر ويزيد الحميد نائبي المحافظ وتعيين عبد الله شاكر، الذي عمل سابقاً في مجموعة البركة المصرفية السعودية وبنك HSBC.

ينضم جهيدي إلى صندوق الاستثمارات العامة مع توسع الصندوق بسرعة، ليتحول من شركة قابضة تركز إلى حد كبير على الصعيد المحلي إلى محرك لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق التحول والتطور المنشود في اقتصاد المملكة، وتنويع مصادر الدخل.

منذ عام 2015، ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة الخاضعة للإدارة إلى 430 مليار دولار من حوالي 150 مليار دولار. وقد استحوذت على حصص في شركة أوبر تكنولوجيز Uber Technologies، ووضع 45 مليار دولار في صندوق "رؤية" التابع لشركة سوفت بنك، ودعم شركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد موتورز Lucid Motors Inc. كما زادت عدد الموظفين إلى أكثر من 1000 من حوالي 40.