"لوسيد".. استثمار سعودي طموح على الطريق لخلق "تسلا" جديدة

بعد حوالي خمسة أشهر من الإعلان عن خططهما للاندماج، ولدت Lucid Group بعد أن أكملت الصفقة شركتا (Churchill Capital Corp IV (CCIV وLucid Motors.

وارتفعت أسهم "لوسيد" بنسبة قاربت 11% في اليوم الأول من التداول في بورصة ناسداك، لتغلق عند 26 دولارًا محققة قيمة سوقية تبلغ 43 مليار دولار.

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تعد شركة لوسيد المنافس الأميركي لتسلا، وقد استفاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستثمار مبكراً فيها، إذ يمتلك نحو 62% من أسهمها.

وأكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن استثماره قبل أعوام في شركة "لوسيد" يعكس استراتيجيته في الاستثمار في الفرص المستقبلية التي توفر نموا بالعوائد. وأشار PIF إلى أن استثمار لوسيد يعد خطوة نحو تنويع العائدات للصندوق السيادي السعودي، وللمملكة ككل.

وتخطت مكاسب صندوق الاستثمارات العامة السعودي 22 مليار دولار من استثماره في "لوسيد" بعد إدراجها.

يقول الخبير المالي بيتر كوهين في مقال نشر على مجلة "فوربس"، إنه إذا تمكن المدير التنفيذي بيتر رولينسون من تحقيق الأهداف الموضوعة - وهو القائد الهندسي السابق لطراز Tesla Model S والذي انضم إلى Lucid كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا في 2013 وأصبح الرئيس التنفيذي لها في عام 2016 - قد يحوّل أسهم شركة "لوسيد" إلى صفقة رابحة.

قال رولينسون لشبكة CNBC، إن الصفقة وضعت لوسيد في "وضع تحسد عليه للغاية"، مقارنة بمنافستها تسلا، التي حصلت على حوالي 226 مليون دولار فقط في طرحها العام الأولي عام 2010.

منذ ذلك الحين، تمتعت تسلا بارتفاع مذهل في قيمتها السوقية، حيث نمت بمعدل سنوي مركب تقريبًا عند 60٪ في السنوات الـ 11 الماضية لتصل قيمتها حالياً إلى 634 مليار دولار.

نموذج Lucid الأول

تتوقع شركة Lucid التي لم تحقق إيرادات لحد الآن، أن تسلم سيارتها الأولى Lucid Air - والتي يبدأ سعرها من 69000 دولار بعد الإعفاءات الضريبية - في النصف الثاني من هذا العام.

تقول Lucid إن لديها 11000 حجز مدفوع لطرازات Lucid Air. كما قال رولينسون لشبكة CNBC: "نحن نعمل على تسريع مصنعنا لاستيعاب الحجم المتزايد. لقد بدأنا للتو في تصنيف الموقع لتوسيعه بـ2.7 مليون قدم مربع.. يتيح الاندماج النمو الاستراتيجي لتوسيع قدرتنا على التصنيع وتخفيف المخاطر".

وتتوقع الشركة أن تتفوق سيارة Lucid Air على Tesla Model S عندما يتعلق الأمر بالمدى. وستقدم Lucid نطاقًا يزيد عن 4.5 ميل لكل كيلوواط / ساعة، وهو ما يتجاوز نطاق طراز Tesla S (أكثر من 4 أميال / KwH)، وفقًا لعرض Lucid المخصص للمستثمرين في 13 يوليو. ويُترجم ذلك إلى مدى يزيد عن 517 ميلاً لسيارة Lucid، أي بزيادة حوالي 26٪ عن تسلا طراز S.

تحتاج Lucid إلى إثبات قدرتها على شحن المركبات إلى صالات العرض وتلبية "التوقعات المرتفعة للمنتج في قطاع مزدحم بشكل متزايد بمنتجات المنافسين من صانعي السيارات التقليديين الذين ينفق كل منهم عشرات المليارات من الدولارات على التكنولوجيا. ويبدو أن سيارة EQS سيدان الجديدة من مرسيدس-بنز ستنطلق في وقت مماثل لسيارة Lucid Air"، بحسب "وول ستريت جورنال".

أهداف طموحة

في فبراير الماضي، كانت Lucid تتوقع أحجامًا وإيرادات قوية، مع مسار واضح للأرباح الإيجابية قبل الفوائد والضرائب (EBIT).

وكان من المتوقع أن تنمو أحجام الوحدات بسرعة، بين عامي 2022 و 2023، لتبلغ ما يصل إلى 500000 سيارة سنويًا (بما في ذلك Air و Gravity SUV و Dream Edition) بحلول عام 2030، وفقًا لـ"بلومبرغ".

قامت Lucid منذ ذلك الحين بتعديل هذه الأرقام، لكنها تتوقع زيادة سنوية في حجم الإنتاج بنسبة 88% بين عامي 2022 و 2026. وتتوقع وفق عرض المستثمرين الآن إنتاج أقل من 1000 سيارة هذا العام، و 20000 سيارة في عام 2022، و 49000 سيارة في عام 2023 و 251000 في عام 2026.

من المتوقع أيضاً أن ترتفع الإيرادات من 97 مليون دولار في عام 2021 إلى ما يقرب من 23.8 مليار دولار في عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 198%. وقد حافظت Lucid على توقعات الإيرادات هذه في عرضها التقديمي للمستثمرين.

في فبراير، توقعت شركة Lucid أن تحقق أرباحًا إيجابية قبل احتساب الفوائد والضرائب في عام 2025. في ذلك الوقت، توقعت انخفاض الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب لعام 2021 ليتقلص الأمر بشكل مطرد حتى تحقق Lucid أرباحًا قبل احتساب الفوائد والضرائب بقيمة 637 مليون دولار في عام 2025 وحوالي 1.8 مليار دولار في عام 2026.

في أحدث توقعات الشركة ترى تحسنًا ملحوظًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب. وتتوقع الآن أرباحًا إيجابية قبل خصم الفوائد والضرائب بقيمة 592 مليون دولار في عام 2024 وحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2026، وفقًا للعرض التقديمي في 13 يوليو.

تعزيز رأس المال

عزز اندماج Lucid مع CCIV موقفها الرأسمالي حتى نهاية عام 2022. ووفقًا لشبكة CNBC، قال رولينسون إن الاندماج "يؤمن المسار المالي لشركة Lucid حتى نهاية عام 2022"، مضيفاً: "لدينا قائمة لامعة جدًا من المستثمرين المؤسسيين من أصحاب الشركات الكبرى، لكننا جذبنا اهتمامًا كبيرًا من قطاع الأفراد.. إنها شهادة على جاذبية منتجنا وتقنيتنا التي استمتعنا بها".

بالنسبة لأولئك الذين تجذبهم سرعة السيارة وقوتها، فإن امتلاك أسهم Lucid يمكن أن يمنحهم الوصول إلى التدفقات النقدية للسيارة المتفوقة بشكل تنافسي، وهي أفضل طراز من Lucid، سيارة السيدان "Air "Dream Edition التي تبلغ تكلفتها 169000 دولار.

وكما أشار موقع أكسيوس، فإن هذا الإصدار "يتميز بقدرة 1080 حصانًا ونطاق يبلغ 503 أميال لكل شحنة". وهذا يزيد بمقدار 60 حصانًا عن طراز Tesla S Plaid الذي يبلغ سعره 129900 دولار وأعلى بـ 564 حصانًا من EQS الجديدة من مرسيدس بسعر 185000 دولار.