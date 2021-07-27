"لوسيد" تغلق على صعود بـ 11% في أول يوم لها في وول ستريت

أتمت مجموعة لوسيد للسيارات الكهربائية إدراجها في بورصة ناسداك، حيث ارتفع سهمها 11% في أول يوم تداول للسهم، والذي جاء بعد أن أكملت عملية اندماج عكسي مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص التابعة للملياردير مايكل كلاين، والمعروفة باسم تشرشل كابيتال كورب 4.

وتم استقبال السهم بزخم شديد، حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 11% ليصل إلى مستوى 26.83 دولار.

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قال الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد، بيتر رولينسون، إن الشركة لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق الإنجازات الرئيسية، حيث أنتجت 577 سيارة هذا العام، وتخطط لإنتاج ما يصل إلى 20000 سيارة العام المقبل.

وأضاف أنه بقدر ما كان الوباء العالمي مزعجاً لصانعي السيارات ومورديهم، بما في ذلك لوسيد، قامت الشركة ببناء مصنع في كاسا غراندي، أريزونا، من الألف إلى الياء في أقل من 12 شهراً.

وتابع رولينسون: "التنفيذ هو كل شيء الآن.. لم نحقق أي شيء كشركة حتى سلمنا سيارتنا للعملاء وأعلنوا رضاهم عنها"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

بعد قرع جرس التداول في ناسداك أمس الاثنين، قدمت شركة لوسيد رحلات في سيارة دريم التابعة لها والتي كانت متوقفة أمام بورصة ناسداك بالقرب من تايمز سكوير.