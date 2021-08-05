المملكة المتحدة تخفف قواعد الحجر الصحي وتفتح أبوابها لهذه الدول!

لن يضطر الزائرون الذين تم تلقيحهم بالكامل والذين يصلون إلى إنجلترا من فرنسا إلى العزل لمدة 10 أيام، مع تخفيف القيود التي تضعهم في نفس فئة المسافرين من معظم الدول الأوروبية الأخرى.

وخففت المملكة المتحدة أيضاً من القواعد الخاصة بالوافدين من الهند والبحرين ومراكز السفر في الإمارات العربية المتحدة وقطر.

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وستنتقل هذه البلدان من القائمة "الحمراء" ذات المخاطر العالية في المملكة المتحدة إلى القائمة الصفراء متوسطة الخطورة، مما يعني أن الوافدين لن يحتاجوا بعد الآن إلى الحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة.

وتمت إضافة 6 دول أوروبية أخرى، بما في ذلك ألمانيا، إلى القائمة "الخضراء" الأقل خطورة، مما يعني أنه يمكن لجميع الزوار تجنب الحجر الصحي سواء تم تطعيمهم بالكامل أم لا، حيث ستدخل جميع التغييرات حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 4 صباحاً يوم الأحد 8 أغسطس.

وستبقى إسبانيا وجميع جزرها - وجهات العطلات الصيفية الرئيسية للسياح البريطانيين - على القائمة الصفراء، ولكن يُنصح المسافرون بإجراء اختبار PCR المجهز في المختبر قبل المغادرة إلى المملكة المتحدة.

كانت الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط متزايدة من الوزراء الفرنسيين، وكذلك شركات الطيران والهيئات السياحية، لإلغاء قرارها الشهر الماضي بوضع فرنسا في فئة "الأصفر بلس" التي تم إنشاؤها حديثاً.

"الحذر"

قالت وزارة النقل يوم الأربعاء، إن انخفاض نسبة حالات كوفيد في فرنسا من سلالة بيتا، والذي قد يكون أكثر مقاومة للقاحات، يعني أنه سيتم نقلها الآن إلى القائمة الصفراء.

وتمت إضافة ألمانيا والنمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا ولاتفيا ورومانيا والنرويج إلى قائمة أقل المخاطر، مما يسمح بالسفر بدون الحجر الصحي، فيما يجب على الأشخاص العائدين إلى إنجلترا من بلد أخضر أو ​​أصفر إجراء اختبار كوفيد-19 قبل المغادرة وحجز اختبار لليوم الثاني بعد الوصول.

وقال وزير النقل جرانت شابس: "بينما يجب أن نستمر في توخي الحذر، فإن تغييرات اليوم تعيد فتح مجموعة من وجهات العطلات المختلفة في جميع أنحاء العالم، وهي أخبار جيدة لكل من القطاع والسفر العام".

وفي البداية، سيتم تطبيق التغييرات على إنجلترا فقط، على الرغم من أنه من المتوقع أن تتبع مناطق أخرى في المملكة المتحدة نفس النظام.

وبموجب القواعد التي تم إدخالها في 2 أغسطس، يمكن لجميع المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجنب الحجر عند وصولهم إلى المملكة المتحدة.

الزوار من البلدان الأخرى المدرجة في القائمة الصفراء، وكذلك أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل، يحتاجون إلى عزل أنفسهم لمدة 10 أيام. ويمكن تقصير هذه الفترة إذا دفعوا مقابل اختبار إضافي في اليوم الخامس.

وقالت الحكومة البريطانية إن تكلفة الإقامة في فندق الحجر الصحي المعتمد من الحكومة للمسافرين من الدول "الحمراء" سترتفع إلى 2285 جنيهاً إسترلينياً (3174 دولاراً) لشخص بالغ واحد اعتباراً من 12 أغسطس، ارتفاعاً من 1750 جنيهاً إسترلينياً.