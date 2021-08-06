بيتكوين تفقد وهجها أمام نجم صاعد.. هذه العملة قادمة بقوة

حلقت عملة "إيثر" المشفرة، أكبر منافس لـ"بيتكوين"، بعيدًا مرة أخرى بعد ترقية شبكتها الأساسية Ethereum ما يشير إلى تقييد إمدادات العملة المشفرة وجعلها أكثر ندرة.

لامست ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أعلى مستوى لها في شهرين هذا الأسبوع، مما دفع مكاسب "إيثر" لهذا العام إلى حوالي 280٪، قبل تقدم بيتكوين بنسبة 40٪ في نفس الفترة بعد انخفاضها من مستوى قياسي بلغ 65000 دولار تقريبًا في أبريل.

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تم إطلاق ترقية Ethereum الرئيسية، في وقت سابق أمس الخميس، مما ساعد على تحقيق مكاسب قياسية لسعر "إيثر" بنسبة 20٪ خلال الأسبوع الماضي، وإعادة عملة بيتكوين إلى مستويات 40000 دولار.

وأدى ارتفاع سعر إيثر نحو 3000 دولار، إلى بلوغ قيمة سوق العملات المشفرة المجمعة ما يقرب من 1.7 تريليون دولار، ارتفاعًا من أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة عند 1.2 تريليون دولار سجلتها في يوليو.

مع تسارع صعود إيثريوم، يتوقع البعض في قطاع العملات المشفرة أن تتفوق على بيتكوين وتنتزع منها عرش العملات المشفرة من حيث القيمة.

وقال تيم سابانوف، كبير مسؤولي التكنولوجيا في منصة Zumo للبيتكوين والتشفير ومقرها اسكتلندا، في تعليقات لمجلة "فوربس": "يمكن أن تزيح إيثر عملة بيتكوين باعتبارها العملة المشفرة الأولى في العالم".

تحسينات على بلوكتشين

تهدف ترقية شبكة Ethereum إلى تحسين تقنية بلوكتشين وجعل رسوم المعاملات المتزايدة أكثر قابلية للإدارة. وتعد الترقية المعروفة باسم Ethereum 2.0 جزءًا من تحول شبكة Ethereum الذي طال انتظاره بعيدًا عن نموذج العمل كثيف الطاقة الذي تستخدمه شبكة بيتكوين في عمليات التعدين، أي خلق وحدات جديدة عبر حل معادلات رياضية. ومن غير المتوقع أن تتحقق الترقية الكاملة حتى عام 2022.

أضاف سابانوف: "ما فعلته إيثريوم هو إلقاء نظرة على شيء موجود بالفعل - بيتكوين - وجعله أفضل.. لديها مجتمع مطورين نابض بالحياة للغاية وهذا يعني أن النظام البيئي ينمو بسرعة مذهلة".

يشير ثيران Ethereum إلى أن الشبكة قد تجاوزت مؤخرًا عملة بيتكوين في عدد من مقاييس المراقبة عن كثب وأداء السعر على مدار العام الماضي. وارتفع سعر "إيثر" بنسبة 600٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مقارنة بزيادة قدرها 250٪ لـ"بيتكوين".

وقال سابانوف أيضاً: "تجاوز عملاق التشفير مؤخرًا عملة بيتكوين في العدد الإجمالي للعناوين اليومية النشطة، ولا يظهر هذا الزخم أي علامات على التباطؤ مع استمرار الشبكة في تشغيل اتجاهات التمويل اللامركزي DeFi و NFT الرئيسية".

سوق بمليارات الدولارات

أصبح التمويل اللامركزي (DeFi) باستخدام تقنية التشفير كبديل للمنتجات المالية التقليدية مثل القروض والتأمين دون الحاجة إلى البنوك، إلى جانب الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، سوقاً بمليارات الدولارات على مدى العامين الماضيين. وتعتمد جميع صناديق DeFi و NFT تقريبًا في الوقت الحالي على التداول عبر تقنية بلوكتشين لشبكة Ethereum.

ستشهد ترقية Ethereum أيضًا تدمير بعض الرموز المميزة لعملة "إيثر"، أو "حرقها"، مما يحد من الرموز الجديدة القادمة إلى السوق، ومن الناحية النظرية، جعل الرموز المميزة أكثر ندرة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ورد أن دان مورهيد، مؤسس صندوق الاستثمار Pantera Capital بقيمة 2.8 مليار دولار، والذي يركز على العملة المشفرة، قد توقع أن تقلب إيثريوم الطاولة على عملة بيتكوين في نهاية المطاف، على الرغم من توقعات بأن يصل سعر بيتكوين إلى 700000 دولار لكل وحدة في غضون عشر سنوات فقط.

وقال مورهيد لمنتدى رويترز غلوبال ماركتس يوم الاثنين: "سترى انتقالا للأشخاص الذين يريدون تخزين الثروة، ويقومون بذلك في إيثر بدلا من بيتكوين فقط".

من جهته، أكد مؤسس الشبكة فيتاليك بوتيرين أن ترقية البرنامج تظهر أيضًا أن شبكة إيثريوم في وضع جيد لإجراء المزيد من التغييرات التي ستقلل من استخدامها للطاقة بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، أعرب كثيرون في مجال العملات المشفرة عن دعمهم لترقية إيثريوم، مدعين أنها ستكون مفيدة على نطاق واسع لسوق العملات المشفرة.

قال ديوغو مونيكا، الشريك المؤسس ورئيس بنك التشفير Anchorage Digital لمجلة "فوربس": "بالنسبة للعديد من العملات المشفرة وتطبيقات DeFi المرتبطة بها، يعد هذا دفعة كبيرة لتحسين الكفاءة، وهو أمر جيد جدًا لنظام التشفير البيئي الشامل".