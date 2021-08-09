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دولة واحدة تسيطر على العلامات التجارية الفاخرة الأكثر قيمة في العالم

LVMH
لوي فيتون
ثروات

دولة واحدة تسيطر على العلامات التجارية الفاخرة الأكثر قيمة في العالم

لوي فيتون في الصدارة بقيمة 75.5 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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بعد مئتي عام من تأسيسها على يد الفرنسي لوي فيتون، المولود في 4 أغسطس 1821 في قرية فرنسية تدعى Anchay، أصبحت العلامة التجارية الفاخرة الأكثر قيمة في العالم، وفقاً لأحدث بيانات من BrandZ وKantar.

وإذا كان هناك سوق واحد تهيمن عليه فرنسا، فهو بالفعل سوق الموضة والرفاهية. كما يوضح مخطط Statista، الذي اطلعت عليه "العربية.نت".

فمن بين أكثر 10 علامات تجارية فاخرة قيمة في عام 2021، كانت 6 منها فرنسية بامتياز.

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وبتقييم قدره 75.7 مليار دولار، احتلت LVMH، الشركة الأم للعلامة التجارية لوي فيتون والمملوكة للملياردير برنارد أرنو المرتبة الأولى، تليها Chanel بقيمة علامة تجارية تبلغ حوالي 47 مليار دولار.

وتليها علامة Hermès التي تقدر قيمتها بنحو 46.4 مليار دولار. وتمثل هوم ديور وكارتييه وإيف سان لوران في المراتب 6 و7 و8 على التوالي، وجميعها فرنسية أيضاً في سوق المنتجات الفاخرة العالمية.

العلامات التجارية الفاخرة الأكثر قيمة
العلامات التجارية الفاخرة الأكثر قيمة
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