كم تستثمر في الذهب؟.. هذه نصيحة نجيب ساويرس

قال الملياردير المصري نجيب ساويرس لشبكة CNBC، إن الذهب استثمار جيد في وقت يشعر العالم بالقلق من التضخم، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

غالباً ما يتم الترويج للمعدن الثمين على أنه تحوط ضد ارتفاع الأسعار، وأصل آمن يجب أن يشكل حوالي 5% إلى 10% من محفظة المستثمر.

لكن ساويرس الذي استثمر في الذهب منذ فترة طويلة، يوصي بتخصيص حصة أكبر من المحفظة الاستثمارية للذهب.

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قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة: "20% إلى 30% قد تكون أفضل"، حتى أنه أنشأ صندوقاً لتعدين الذهب بقيمة 1.4 مليار دولار، والذي تم إطلاقه الشهر الماضي. وقال أيضاً إن هذه الخطوة كانت "ذات دوافع شخصية" لأن جزءاً كبيراً من صافي ثروته من الذهب.

الذهب كضمانة

أشار ساويرس إلى أن الذهب يمكن أن يكون بمثابة عازل للمخاطر في السوق. وقال: "لنفترض أن التضخم قادم وأن هناك انهياراً في سوق الأسهم لسبب أو لآخر، ستكون سعيداً جداً لأن لديك مركزاً شرائياً في الذهب".

ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع تراجع سوق الأسهم، قال إن الأسعار كانت مرتفعة "لفترة طويلة جداً" وستنخفض "حتماً" في مرحلة ما.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من أوجه عدم اليقين مثل عدم الاستقرار السياسي والملحمة التي لا تنتهي لوباء كوفيد-19.

وتابع: "أريد أن أنام ليلا دون أن أتأثر بانهيار سوق الأسهم أو انتشار جائحة جديدة".

وأقر ساويرس بأن أسعار الفائدة المرتفعة، والتي يمكن أن تأتي مع تعافي الاقتصادات من أزمة كوفيد-19، سوف "تلتهم" مكاسب الذهب.

مع ذلك، قال إنه مستثمر طويل الأجل في المعدن.