بيع أغلى سيارة "ماكلارين" على مزاد "مونتيري" بهذا الثمن

تم بيع سيارة ماكلارين إف 1 بالمزاد العلني في شاطئ بيبل ليلة الجمعة مقابل 20.5 مليون دولار، مما يدل على استمرار قوة سوق السيارات الكلاسيكية.

قامت شركة Gooding & Co ببيع سيارة McLaren F1 النادرة في المزاد العلني أمام جمهور مليء بالحماسة، متجاوزة تقديراتها البالغة 15 مليون دولار على الأقل. حيث أصبحت سيارة F1، وهي واحدة من أكثر سيارات التجميع قيمة لندرتها ومكانتها في تاريخ السيارات، أغلى سيارة تم بيعها بالمزاد هذا العام وأغلى سيارة ماكلارين F1 تم بيعها على الإطلاق.

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وقدمت عملية البيع دليلاً على أنه بعد توقف مؤقت في مزادات السيارات باهظة الثمن خلال جائحة فيروس كورونا، لا تزال مبيعات السيارات المكونة من سبعة وثمانية أرقام قوية بشكل خاص.

بدورها، قالت شركة التأمين على السيارات المجمعة "هاغرتي": "يبدو أن نفس الحماس في فئات الأسعار المنخفضة موجود في أعلى المستويات أيضاً".

وارتفعت المبيعات حتى الآن في أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا - الذي يتضمن العديد من المزادات والعروض، كما يتضمن بما يعرف بمزادات السيارات الأنيقة والمعروف بالمصطلح الفرنسي Concours d’Elegance والتي ارتفعت صفقاتها بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حيث تجاوزت 210 ملايين دولار، وفقاً لما قاله هاغرتي.

كانت سيارة ماكلارين إف 1 نجمة الأسبوع بلا منازع، وكان هواة جمع التحف ودور المزادات يراقبون سعر بيعها عن كثب كمقياس للسوق، حيث تعتبر F1 واحدة من أوائل السيارات الخارقة الحديثة.

صنعت ماكلارين حوالي 100 سيارة فورمولا 1 فقط، لذلك نادراً ما يتم طرحها في مزاد علني وينتظر هواة جمع التحف في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر بيعها.

وبفضل محرك V-12 الضخم سعة 6 لترات والذي يولد أكثر من 600 حصان، كانت سرعته القصوى 240 ميلاً في الساعة ووصفت بأنها "أول سيارة فورمولا 1 للطرق".

وكان سعر السيارة الرسمي الخاص بـ McLaren F1 عند إطلاقها في منتصف التسعينيات يتراوح عادة بين 800000 دولار ومليون دولار. بينما سخر الكثيرون من السعر المرتفع في ذلك الوقت، فإن القيمة المرتفعة لـ F1 تجعلها واحدة من أفضل السيارات أداءً على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بتقدير السعر.

كانت سيارة F1 التي بيعت بالمزاد يوم الجمعة ثمينة بشكل خاص، حيث لم تسير سوى 241 ميلاً، مما يجعلها سيارة مجمدة في "كبسولة زمنية". وليس من الواضح من الذي قدم العرض الفائز.