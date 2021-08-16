سامسونغ تكشف عن أسعار أجهزتها القابلة للطي الجديدة في الهند!

بعد الإطلاق العالمي الأسبوع الماضي، تم الكشف أخيراً عن تفاصيل الأسعار والتوافر لهاتفي Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3 من سامسونغ في الهند. حيث يتم طلب كلا الجهازين القابل للطي اعتباراً من 24 أغسطس بينما ستبدأ المبيعات الرسمية في 10 سبتمبر.

وسيكون كلا الجهازين متاحين للشراء من متجر سامسونغ الهند عبر الإنترنت وتطبيق Samsung Shop وتجار التجزئة المحليين الآخرين.

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وسيبدأ سعر جهاز Galaxy Z Flip3 بسعة 128 جيجا بايت من 1145 دولار، بينما سيكلف الطراز 256 جيجا بايت 1200 دولار.

وتكشف المقارنة السريعة للأسعار في الولايات المتحدة وأوروبا البالغة 999 دولاراً / 1049 يورو، أن المشترين في الهند سيدفعون حوالي 10827 روبية هندية إضافية مقابل البديل الأساسي لـ Z Flip3.

بينما يبدأ سعر هاتف Galaxy Z Fold3 بسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 2022 دولار، بينما سيصل نسخة 512 جيجابايت إلى 2130 دولار.

وتأتي الطلبات المسبقة لكلا الهاتفين أيضاً مع هدية لملحقات سمارت تاغ، كما تقوم سامسونغ أيضاً بتقديم خدمات Samsung Care + لمدة عام مجاني والتي تغطي التلف العرضي (بما في ذلك التلف الناتج عن السوائل) للهواتف.