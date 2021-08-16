فيديو مذهل لرحلة الفضاء.. هذا ما ستعيشه إن دفعت 450 ألف دولار!

في فيديو درامي مدته أربع دقائق صدر يوم أمس الأحد، قدمت شركة Virgin Galactic نظرة أكثر تفصيلاً لتجربة رحلاتها في مجال السياحة الفضائية.

وعرضت الشركة بقيادة رجل الأعمال الملياردير ريتشارد برانسون، ما سيختبره ركاب طائرتها الفضائية Unity المكونة من ستة مقاعد عند إطلاق خدمة السياحة الفضائية في عام 2022.

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يمزج الفيديو بين المشاهد الافتراضية وتلك الحقيقية التي تم التقاطها من الرحلات الأخيرة، ويأخذ المشاهد عبر المراحل المختلفة للرحلة، بما في ذلك الإقلاع والإطلاق من الطائرة الحاملة على ارتفاع 50000 قدم، وتوجه الصاروخ إلى حافة الفضاء، إلى جانب مناظر الأرض وفترة انعدام الجاذبية القصيرة على ارتفاع بحوالي 282000 قدم، ومن ثم العودة إلى القاعدة.

وتستغرق الرحلة من الإقلاع إلى الهبوط حوالي ساعة واحدة.

ينتظر بالفعل حوالي 600 شخص دورهم للقيام برحلة سياحية إلى الفضائية بعد دفع 250 ألف دولار مقابل مقعد خلال المرحلة الأولى من بيع التذاكر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت Virgin Galactic أنه سيتعين الآن على أولئك الذين يرغبون في تجربة السياحة الفضائية على متن مركبتها دفع 450 ألف دولار مقابل الحصول على مقعد.

إلى جانب الأثرياء، ستنقل الرحلات أيضًا باحثين حريصين على إجراء تجارب في ظروف الجاذبية الصغرى التي لا تستغرق سوى بضع دقائق.

ويأتي إصدار فيديو Virgin Galactic بعد أكثر من شهر بقليل من مشاركة برانسون في أول رحلة Unity مأهولة بالكامل إلى حافة الفضاء، والتي قدمت أيضًا لمحة عما يمكن أن يتوقعه المسافرون الذين يدفعون ذلك الثمن الباهظ. ووصف التجربة لاحقًا بأنها "سحرية".

شركة Virgin Galactic ليست الوحيدة التي تستعد لإطلاق خدمة السياحة الفضائية، فقد سافر مؤسس أمازون جيف بيزوس مؤخرًا إلى حافة الفضاء على متن صاروخ نيو شيبارد شبه المداري، الذي تديره شركته بلو أوريجين للرحلات الفضائية قبل خدمة تجارية يمكن أن تبدأ في تقديم رحلات العام المقبل.

كما تخطط سبيس إكس، بقيادة الملياردير إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، لرحلات سياحية مدارية أكثر تطوراً، حيث من المقرر إطلاق أول رحلة على متن صاروخ فالكون 9 التابعة لها الشهر المقبل.

وبينما انتقد البعض المساعي الأخيرة التي قام بها برانسون وبيزوس باعتبارها مضيعة كبيرة للمال، يصر كلاهما على أن خدمات السياحة الفضائية المقترحة ستساعد في إنشاء صناعات جديدة، وتطوير العلوم، وإلهام جيل جديد من العلماء والباحثين.