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استنفار داخل "أبل" بسبب دلتا.. اختبارات مكثفة للموظفين

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شركة أبل
شركة أبل
أبل

استنفار داخل "أبل" بسبب دلتا.. اختبارات مكثفة للموظفين

أجلت خطة العودة للمكاتب

دبي - العربية.نت

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سترفع شركة أبل، التي تواجه الانتشار السريع لمتغير دلتا من فيروس كورونا، من وتيرة إجراء اختبارات الفيروس لموظفيها في مقرات الشركة أو مراكزها للتجزئة، وقد عكست مسارها في إعادة العمل من المكاتب وداخل المتاجر في الولايات المتحدة هذا الشهر.

خلال الأسبوع، أبلغت الشركة المصنعة لجهاز آيفون، الموظفين المشاركين في برنامج الاختبار المنزلي مع شركة Quest Diagnostics، بأنهم سيتلقون الآن مجموعات اختبار مرتين في الأسبوع بدلاً من واحدة أسبوعيًا. وأخبرت الشركة الموظفين ضمن البرنامج بأنه من المتوقع أن يخضعوا للاختبار يومي الاثنين والخميس.

قالت الشركة في مذكرة: "مع ظهور المزيد من المتغيرات المعدية مثل دلتا، نعتقد أن إجراء المزيد من الاختبارات المتكررة سيوفر لك حماية أفضل وحماية للجميع في أبل.. بدءًا من 16 أغسطس، سترسل لك Quest مجموعتين من الاختبار عبر البريد في الأسبوع بدلاً من واحدة".

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تخطط الشركة أيضًا لتوسيع نطاق الاختبار إلى ثلاث مرات في الأسبوع للموظفين في بعض المكاتب. ولا تزال أبل لا تطلب من الموظفين إجراء الاختبارات أو تلقي التطعيمات، لكن هذا الدفع قد يساعد الشركة في نهاية المطاف في تأمين عودة كاملة إلى المكتب.

وكانت شركة أبل تهدف إلى إعادة الموظفين إلى مكاتبها بحلول سبتمبر، لكنها أجلت هذه الخطة مؤخرًا حتى أكتوبر على أقرب تقدير. مع ذلك، يتوقع بعض الأشخاص داخل أبل الآن تحقيق عودة كاملة في أواخر فبراير، بما يتماشى مع خطط شركات أخرى مثل Lyft Inc.

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