صانع أحذية "نايكي".. ملياردير بدأ مجده من مزرعة حيوانات

عندما بدأ زانغ كونغيوان عمله في مجال الأحذية الرياضية منذ أكثر من ثلاثة عقود، لم يكن قادراً على شراء مصنع عادي، لذلك قام بتحويل مزرعة خنازير بجوار حقول الأرز في غرب تايوان.

تبلغ قيمة ثروة مؤسس مجموعة هوالي الصناعية Huali اليوم، أكثر من 13 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وتنتج شركة هوالي - المصنعة لأحذية شركات مثل نايكي Nike، وكونفيرس Converse وفانس Vans - أكثر من 180 مليون زوج من الأحذية سنوياً.

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ارتفعت أسهم هوالي بنسبة 162% منذ طرحها للاكتتاب العام في بورصة شنزين في أبريل، مما دفع مؤسسها زانغ، الذي يمتلك 87% من الشركة إلى جانب عائلته، إلى صدارة قائمة الأثرياء في الجزيرة، حيث تخطى تيري جو الشريك في شركة فوكسكون، والتي تصنع هواتف آيفون لشركة أبل.

وُلد زانغ في عائلة تعمل بالزراعة في تايوان عام 1948. وبعد تخرجه من كلية الزراعة، بدأ العمل في مصنع لإنتاج أحذية نسائية، وفقاً لتقرير مجلة بيزنس ويكلي التايوانية، واستطاع من خلاله توفير المال بدء عمله الخاص في مجال الأحذية في تايوان وقوانغدونغ في جنوب الصين في الثمانينيات.

وفي عام 1990، أسس زانغ شركة Liangxing Industrial مع شركاء في هونغ كونغ، وفقاً لنشرة الاكتتاب العامة الأولية لشركة هوالي. كما تم طرح مجموعة Liangxing للاكتتاب العام في هونغ كونغ في عام 1995 وتم تغيير اسمها لاحقاً إلى Symphony Holdings.

في عام 2004، أسس زانغ شركة هوالي في مدينة زونغشان الصينية بالقرب من هونغ كونغ، وبعدها بـ 10 سنوات اشترى هو وعائلته أصولاً من سيمفوني لتطوير هوالي حيث استقال من منصب مدير سيمفوني في نفس العام.

وسجلت هوالي إيرادات بلغت 2.1 مليار دولار العام الماضي، مع 21 قاعدة تصنيع على مستوى العالم حتى نهاية عام 2020، وفقاً لنشرة الإصدار.