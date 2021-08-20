إيلون ماسك يكشف خطط تسلا لصنع إنسان آلي شبيه بالبشر

كشف إيلون ماسك عن خطط شركته تسلا لبناء نموذج أولي لروبوت بشري بحلول العام المقبل.

وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة أمس الخميس، إن تسلا ستصنع روبوتًا شبيهًا بالبشر يسمى "تسلا بوت" Tesla Bot.

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أضاف ماسك: "نحن أيضًا جيدون في أجهزة الاستشعار والبطاريات، ومن المحتمل أن يكون لدينا نموذج أولي في العام المقبل يبدو مثل هذا"، في إشارة إلى شخص يرتدي بدلة جسم مصممة ليبدو كأنه روبوت تسلا. وأشار ماسك إلى أن الممثل لم يكن روبوتًا حقيقيًا، لكن "تسلا بوت سيكون حقيقيًا".

جاء هذا الإعلان على هامش فعاليات يوم الذكاء الاصطناعي، وهو سلسلة من المحادثات التقنية التي استضافتها تسلا في كاليفورنيا لتوظيف مواهب التعلم الآلي.

يعتبر Tesla Bot مثالاً على روح الظهور التي يتمتع بها ماسك، حيث أعلن أن تسلا تعمل على منتجات مثيرة مجدولة لسنوات في المستقبل، لتنشيط الداعمين بما في ذلك الموظفين والعملاء والمستثمرين. وفي كثير من الأحيان، لا تحدث هذه الإعلانات في المخطط الزمني المتوقع.

على سبيل المثال ، في حدث "Autonomy Day" في أبريل 2019، قال ماسك إن الشركة سيكون لديها مليون "robotaxis" أو سيارة أجرة ذاتية القيادة على الطريق في عام 2020. لكن لا يمكن رؤية ذلك في أي مكان. وفي أكتوبر 2016، أقام ماسك حدثًا في الجزء الخلفي من استوديوهات يونيفرسال ستوديوز في لوس أنجلوس لعرض منتج أسماه السقف الشمسي. وتبين أن بلاط السقف الشمسي المعروض هو مجرد مفهوم، وفق ما أشارت إليه شبكة CNBC.

خفض تكاليف العمالة

قال ماسك إنه إذا كان الإنسان الآلي يعمل، ويمكنه أداء مهام متكررة لا يستطيع القيام بها سوى البشر اليوم، فإن لديه فرصة لتغيير الاقتصاد العالمي من خلال خفض تكاليف العمالة. مع ذلك، حذر ماسك من أن الروبوت "ربما لن يعمل" في البداية.

وتابع: "من المفترض أن يكون ودودًا، بالطبع، وأن يتنقل عبر عالم من البشر، وأن يقضي على المهام الخطيرة والمتكررة والمملة".

وقال ماسك أيضاً إن الروبوت، الذي يحمل الاسم الرمزي "أوبتيموس"، يعتمد على نفس الرقائق وأجهزة الاستشعار التي تستخدمها سيارات تسلا لميزات القيادة الذاتية. وأشار إلى أن طوله يبلغ خمسة أقدام وثماني بوصات، ويحتوي على شاشة للحصول على معلومات مفيدة.

تظهر الشرائح التي عرضتها تسلا يوم الخميس، أنه سيتم تثبيت كاميرات القيادة الآلية في رأس الروبوت. وقال ماسك إن بإمكانه الركض لمسافة 5 أميال في الساعة.

وأضاف أن الشركة تقوم بتطوير الكثير من أجهزة الكمبيوتر اللازمة للروبوتات، لذلك من المنطقي أن تقوم تسلا ببناء روبوت خاص بها.

وقال ماسك: "يجب أن يكون قادرًا، كما تعلم، على الذهاب إلى المتجر وإحضار البقالة، وهذا النوع من الأمور".