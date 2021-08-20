قراصنة يستولون على عملات مشفرة بـ80 مليون دولار

كشفت منصة تداول عالمية متخصصة في العملات الرقمية المشفرة، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني مُحكم انتهى بسيطرة أحد اللصوص على أكثر من 80 مليون دولار أميركي، وذلك عبر اختراق ناجح نفذه للسطو على المال عبر الإنترنت.

وأكدت ليكويد Liquid، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها اليابان، أنها كانت ضحية لهجوم من أحد المتسللين الذي نجح في الاستيلاء على مبالغ ضخمة وأصبح بحوزته الآن عملات مشفرة تزيد قيمتها عن 80 مليون دولار، بحسب ما نقلت تقارير صحافية بريطانية اطلعت عليها "العربية.نت".

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واستهدف الاختراق الأموال المخزنة في "المحافظ الدافئة" للبورصة، وهو مصطلح يستخدم لوصف المحافظ التي أصبحت عرضة للاختراق لأنها متصلة بالإنترنت.

وقالت الشركة في تغريدة لها على "تويتر": "يؤسفنا الإعلان عن تعرض محافظنا الدافئة للخطر، ونحن بصدد نقل الأصول إلى المحفظة الباردة". وأضافت: "نحن نحقق حالياً وسنقدم تحديثات منتظمة".

وأكدت الشركة أنه سيتم تعليق عمليات الإيداع والسحب في غضون ذلك، لحين تأمين المحافظ المالية والعملات المشفرة التي بحوزة المستثمرين.

تم تحديد عناوين المتسللين ونشرها على الإنترنت من خلال البورصة، كما تبين بأن منفذي الهجوم استولوا على عملات "بيتكوين" و"إيثيريوم" و"تورن" و"ريبل".

قال تقرير صحافي نشرته جريدة بريطانية متخصصة في أخبار المال والأعمال، إن منصة "ليكويد" لم تعلق على المبلغ المسروق، لكن عناوين المتسللين التي تم نشرها تبين أنها تحتوي على ما تزيد قيمته عن 80 مليون دولار، كما تبين أن عنواناً واحداً يحتوي على ما يقرب من 69 مليون دولار.

وتجاوب الرئيس التنفيذي لشركة "كو كوين"، وهي خامس أكبر بورصة تشفير في العالم من حيث حجم التجارة، مع أخبار الاختراق، حيث قال: "نحن على علم بحادث الأمن التي تعرضت له بورصة (ليكويد) وتمت إضافة عناوين المتسللين إلى القائمة السوداء لدينا".