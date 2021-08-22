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جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث!

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دانييل كريغ
دانييل كريغ
ثروات

جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث!

فلسفته: التخلص من ثروته أو التخلي عنها قبل أن يرحل

دبي - العربية.نت

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قد تتجاوز ثروة الممثل الذي قدم العديد من أدوار جيمس بوند، دانييل كريغ، عدة ملايين من الدولارات التي جمعها مقابل أدواره بما في ذلك مبلغ 25 مليون دولار لإعادة تمثيل دور جيمس بوند في فيلم No Time To Die القادم ومبلغ 100 مليون دولار للظهور في تكملة فيلم Knives Out لعام 2019، لكن الممثل البالغ من العمر 53 عاماً لا يخطط لمشاركة الكثير منه مع أطفاله.

في العدد الأخير من مجلة Candis Magazine، شرح كريغ فلسفته حول الميراث، قائلاً إنه لا يخطط لترك الكثير من المال لأطفاله.

وقال كريغ: "أليس هناك قول مأثور قديم مفاده أنك إذا مت شخصاً ثرياً، فقد فشلت؟"، واقتبس من صحيفة التايمز اللندنية عن تقديرات حجم ثروة، أندرو كارنيغي، والذي تخلى عما سيكون بحسابات اليوم حوالي 11 مليار دولار.

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ويرى كريغ أنه من "المقيت" ترك مبالغ طائلة من المال للورثة. لديه ابنان، بنت تبلغ من العمر 29 عاماً وابنة تبلغ من العمر عامين، بالإضافة إلى زوجته، الممثلة راشيل وايز، والتي لديها أيضاً ابن مراهق.

قال كريغ: "فلسفتي هي التخلص منه أو التخلي عنه قبل أن تذهب".

نجم هوليوود ليس أول شخص يعلن علناً أن أطفاله لن يتلقوا جزءاً كبيراً من ثروته. كرر المستثمر وارن بافيت الذي تبلغ ثروته أكثر من 100 مليار دولار - مؤخراً اعتقاده الراسخ بأن ثروته الصافية "غير المفهومة" من الأفضل إنفاقها على القضايا الخيرية بدلاً من المحافظ الاستثمارية لأطفاله.

وقال في مذكرة للمساهمين: "بعد الكثير من الملاحظة للعائلات ذات الثراء الفاحش، إليكم نصيحتي: اتركوا الأطفال بما يكفي حتى يتمكنوا من فعل أي شيء، ولكن ليس بما يكفي حتى لا يتمكنوا من فعل أي شيء".

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