استحواذ جديد لفايزر بـ 2.3 مليار دولار في هذا المجال

تعتزم شركة فايزر للأدوية، التي حققت أعلى مبيعات من لقاح كورونا، شراء جميع أسهم شركة تريليام التي تصنع أدوية لعلاج السرطان بـ 2.26 مليار دولار.

وستدفع شركة فايزر 18.5 دولار للسهم، وفقا لما قالته الشركة يوم الإثنين في بيان. وهذا السعر أعلى بنحو 118% من متوسط سعر سهم شركة تريليام في السوق خلال 60 يوما.

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واستثمرت فايزر 25 مليون دولار في شركة تريليام في سبتمبر، كجزء من مبادراتها للنمو.

ولدى شركة تريليام عقارين تحت التجريب لعلاج سرطان الدم، وهما الآن في مراحلهم التجريبية على البشر.

وتضاعفت أسهم شركة بنحو 3 مرات في الجلسة الاستكشافية، اليوم الإثنين، فيما ارتفعت أسهم فايزر بـ 3.3%.