الطاقة الشمسية في أستراليا تفوق الكهرباء المنتجة من الفحم لأول مرة

للمرة الأولى؛ تجاوزت الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في أستراليا نظيرتها المولدة من الفحم، لكن الخبراء يقولون إن البلاد لا تزال بعيدة جدًا عن ذروة الطاقة المتجددة.

ووصل سوق الكهرباء إلى مرحلة جديدة أمس الأحد، حيث تفوقت الطاقة الشمسية على توليد الطاقة من الفحم لأول مرة منذ إنشاء السوق قبل عقدين، بحسب صحيفة "الغارديان".

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وأدى انخفاض الطلب والسماء المشمسة يوم الأحد إلى انخفاض مساهمة الفحم إلى مستوى قياسي بلغ 9315 ميغاوات بعد الظهر مباشرة، بينما قدمت الطاقة الشمسية الحصة المهيمنة بـ 9427 ميغاوات.

وقال ديلان ماكونيل، زميل باحث في كلية المناخ والطاقة بجامعة ملبورن، إن الطاقة المتجددة مثلت ولفترة وجيزة 57٪ من توليد الكهرباء.

في حين قال ماكونيل إنها كانت "عابرة" وأن "أستراليا كانت بعيدة جدًا عن ذروة الطاقة المتجددة".