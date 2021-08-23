.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الطاقة الشمسية في أستراليا تفوق الكهرباء المنتجة من الفحم لأول مرة

  • الخط
الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية في أستراليا تفوق الكهرباء المنتجة من الفحم لأول مرة

الطاقة الشمسية قدمت الحصة المهيمنة بـ 9427 ميغاوات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

للمرة الأولى؛ تجاوزت الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في أستراليا نظيرتها المولدة من الفحم، لكن الخبراء يقولون إن البلاد لا تزال بعيدة جدًا عن ذروة الطاقة المتجددة.

ووصل سوق الكهرباء إلى مرحلة جديدة أمس الأحد، حيث تفوقت الطاقة الشمسية على توليد الطاقة من الفحم لأول مرة منذ إنشاء السوق قبل عقدين، بحسب صحيفة "الغارديان".

وأدى انخفاض الطلب والسماء المشمسة يوم الأحد إلى انخفاض مساهمة الفحم إلى مستوى قياسي بلغ 9315 ميغاوات بعد الظهر مباشرة، بينما قدمت الطاقة الشمسية الحصة المهيمنة بـ 9427 ميغاوات.

وقال ديلان ماكونيل، زميل باحث في كلية المناخ والطاقة بجامعة ملبورن، إن الطاقة المتجددة مثلت ولفترة وجيزة 57٪ من توليد الكهرباء.

في حين قال ماكونيل إنها كانت "عابرة" وأن "أستراليا كانت بعيدة جدًا عن ذروة الطاقة المتجددة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا تتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بخطوة واحدة هكذا تتخلص من الانتفاخ والوزن الزائد بخطوة واحدة
فيديو مذهل.. هكذا يغزو فيروس كورونا خلايا الدماغ فيديو مذهل.. هكذا يغزو فيروس كورونا خلايا الدماغ
الأكثر قراءة
انتشار زواج انتشار زواج "البارت تايم" بمصر.. والإفتاء تحذر: محرم وباطل!
مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات مصر.. تفاصيل فرض رسوم على انتظار السيارات أسفل العقارات
جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث! جيمس بوند يحرم أبناءه من ثروة بملايين الدولارات.. هذا ما حدث!
تحذير لمستخدمي تحذير لمستخدمي "واتساب": احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً
بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق بعد إنقاذه لطفلين مشردين بالإسكندرية.. سعد الصغير يعلق
اختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين.. ورسالة إلى إبراهيم رئيسي اختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين.. ورسالة إلى إبراهيم رئيسي
قبل أن تذهب
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
عدم اكتمال انتخابات مجلس الشيوخ يثير المخاوف في الصومال
اكتشف المزيد