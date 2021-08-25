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العملات المشفرة تعود للمنطقة الحمراء.. بيتكوين دون 50 ألف دولار

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عملات مشفرة

العملات المشفرة تعود للمنطقة الحمراء.. بيتكوين دون 50 ألف دولار

بيتكوين تفقد 3% من قيمتها خلال تداولات الأربعاء

دبي - العربية.نت

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تراجعت العملات المشفرة الرئيسية، اليوم الأربعاء، بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة على مدار الجلسات الماضية.

وتراجع بيتكوين إلى ما دون 50 ألف دولار خلال آخر 24 ساعة، ليصل إلى 47.8 ألف دولار، بنسبة تراجع 3.04%، لكن هذا المستوى يشكل ارتفاعا بنسبة 6.3% عن سعر العملة المشفرة الأشهر خلال 7 أيام.

وتراجعت عملة إيثريوم بنسبة 4.96% لتصل إلى 3152.5 دولار، لكنها تظل مرتفعة بـ 3.9% عن مستواها منذ 7 أيام.

وعملة كاردانو، التي تحتل المرتبة الثالثة بين العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، تراجعت بنسبة 4.89%، فيما يشكل هذا المستوى ارتفاعا بنسبة 36.39% عن مستواها منذ 7 أيام.

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وشهدت عملة باينانس كوين تراجعا بنسبة 0.66% لتصل إلى 489.22 دولار، فيما ظلت مرتفعة بنسبة 22.16% عن مستواها منذ أسبوع.

وتراجعت عملة تيثر بنسبة 0.02% إلى دولارا واحدا، لتمحو بذلك مكاسبها التي حققتها خلال آخر 7 أيام.

يأتي هذا في الوقت الذي تزايد فيه إقبال كبار المستثمرين على عملة بيتكوين، إذ رفعت حسابات العملات المشفرة التي تقترب قيمتها من 50 مليون دولار أو أكثر، المشتريات في عملة بيتكوين بشكل مطرد مشترياتها منذ نهاية يونيو، وفقاً لبيانات جديدة من شركة شبكات سلاسل الكتل Chainalysis، حيث استمر الاتجاه الصعودي مع الاقتراب من أواخر أغسطس.

وقال كبير الاقتصاديين في Chainalysis، فيليب غرادويل: "إن عملة بيتكوين التي راكمها كبار المستثمرين مؤخراً مرتبطة بتغير متوسط المدى في سعر بيتكوين".

وأضاف غرادويل إن حيتان بيتكوين هم المستثمرون الذين يحتفظون بأكثر من 1000 بيتكوين كانوا "قوة دافعة" في السوق حتى أواخر فبراير.

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