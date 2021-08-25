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عودة "حيتان" بيتكوين مع صعودها إلى 50 ألف دولار

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عملات مشفرة

عودة "حيتان" بيتكوين مع صعودها إلى 50 ألف دولار

استحوذوا على عملات مشفرة بقيمة 10 مليارات دولار في أقل من شهرين

دبي - العربية.نت

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رفعت حسابات العملات المشفرة التي تقترب قيمتها من 50 مليون دولار أو أكثر في عملة بيتكوين بشكل مطرد مشترياتها منذ نهاية يونيو، وفقاً لبيانات جديدة من شركة شبكات سلاسل الكتل Chainalysis، حيث استمر الاتجاه الصعودي مع الاقتراب من أواخر أغسطس وسط ارتداده في سعر العملة المشفرة لما يزيد عن 50000 دولار.

وقال كبير الاقتصاديين في Chainalysis، فيليب غرادويل: "إن عملة بيتكوين التي تراكمت من قبل كبار المستثمرين مؤخراً مرتبطة بالتغير متوسط المدى في سعر بيتكوين".

وأضاف غرادويل إن حيتان بيتكوين – هم المستثمرون الذين يحتفظون بأكثر من 1000 بيتكوين - كانوا "قوة دافعة" في السوق حتى أواخر فبراير.

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ربطت Chainalysis بين مشتريات حيتان بيتكوين وسعر العملة المشفرة، والذي غالباً ما يرتفع خلال 28 يوماً من بدء عمليات الشراء الموسع من هؤلاء المستثمرين وينخفض مع عمليات البيع.

وقاست الشركة الفترة من أواخر يونيو وحتى 22 أغسطس، حيث وجدت أن هؤلاء المستثمرين الكبار استحوذوا على ما يعادل 10 مليارات دولار تقريباً بأسعار يوم أمس الثلاثاء، وهي نفس المستويات التي وصلت إليها مشترياتهم في فبراير، وفقاً لشركة البيانات.

يميل هؤلاء المستثمرون الأكبر أيضاً إلى أن يكونوا أصحاب عقود طويلة الأجل، حيث تميل "الحيتان" التي يتم قياسها من خلال تحليل Chainalysis إلى الاحتفاظ بما لا يقل عن 75% من عملة بيتكوين التي تشتريها، في المتوسط.

سجلت بيتكوين أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر هذا الأسبوع، واستمرت في الارتفاع المستمر منذ منتصف يوليو. كما تجاوزت قيمة سوق العملات المشفرة بالكامل 2.2 تريليون دولار.

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