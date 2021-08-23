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بيتكوين تخترق 50 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف مايو

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بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

بيتكوين تخترق 50 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف مايو

ضمن موجة تعافٍ مستمرة في سوق العملات المشفرة

دبي - العربية.نت

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وصلت عملة بيتكوين إلى مستوى 50000 دولار الذي كان تحت الأنظار، مرة أخرى، ضمن موجة تعافٍ مستمرة في سوق العملات المشفرة من مسار غير منتظم سارت عليه قبل ثلاثة أشهر فقط.

تقدمت أكبر عملة افتراضية بما يصل إلى 3.5% لتصل إلى ما يقرب من 50093 دولارًا في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، مع ارتفاع باقي الرموز المشفرة الأخرى بما في ذلك إيثر وكاردانو. وكانت آخر مرة تجاوزت فيها عملة بيتكوين 50000 دولار في منتصف شهر مايو الماضي.

أدى الانتعاش في سوق العملات المشفرة إلى إثارة الحماس مرة أخرى بين المؤيدين لها، مما أعاد التنبؤات طويلة المدى إلى بلوغها قيمة 100000 دولار أو أكثر. ويرى آخرون أن الأصول المضاربية والمتقلبة تشق نطاقًا تجاريًا أوسع في الوقت الحالي.

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كتب ريك بنسينور، الرئيس التنفيذي في Bensignor Investment Strategies، في مذكرة اليوم الاثنين: "تقترب عملة بيتكوين من الحد الأعلى لما أتوقعه كنطاق تداول جديد يتراوح بين 40 ألف دولار و50 ألف دولار"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

سجلت عملة بيتكوين رقمًا قياسيًا بلغ 65000 دولار تقريبًا في أبريل الماضي، مدفوعة بموجة من السيولة والرهانات المالية السريعة والتفاؤل بشأن الطلب المتزايد من المستثمرين المؤسسيين.

لكن ظهرت تعليقات أكثر أهمية في وقت لاحق، بما في ذلك حول التكلفة البيئية للطاقة التي تستهلكها أجهزة الكمبيوتر التي تدعم بيتكوين. وأدت الحملة المكثفة على العملات المشفرة في الصين إلى توتر المزاج أيضًا. وهبطت عملة بيتكوين إلى أقل من 30 ألف دولار بعد سقوطها في مايو.

بلغت قيمة أكثر من 9000 رمز رقمي يتتبعه موقع CoinGecko، حوالي 2.2 تريليون دولار من 1.2 تريليون دولار قبل شهر.

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