هاتف آيفون 13 المرتقب.. مواصفات ونسخة مذهلة من "أبل"!

كشفت شركة صناعة حافظات الهواتف Innocent عبر موقع SvetApple السلوفاكي، عن حافظات - جرابات حماية - المتوافقة مع تشكيلة هواتف آيفون 13 المقرر إعلانها الشهر المقبل.

وعندما يبدأ مصنعو الملحقات في صنع تصميمات الهواتف الجديدة قبل الإطلاق المتوقع لجهاز آيفون، فهذه هي اللحظة التي تبدأ فيها جميع التسريبات في الظهور وكأنها حقيقة واقعة.

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كاميرا أكبر حجماً

وعلى الرغم من احتفاظ هاتف آيفون الجديد بنفس ترتيب الكاميرات في النسخة الأقدم آيفون 12 برو، إلا أن حجمها أكبر بكثير وفقاً للصور المسربة المزعومة من موقع "tomsguide"، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

ويُعتقد أن المساحة الإضافية في كتلة الكاميرا تسمح لشركة أبل بإضافة مستشعرات أكبر وعدسات جديدة إلى الكاميرات فائقة الاتساع وأيضاً في أحد مستشعرات الكاميرات الرئيسية المعروف بـ sensor-shift stabilization.

كما تظهر القياسات على الصور، يمكن أن تكون كاميرات آيفون 13 برو وPro Max أكبر بحوالي 78 مم (0.3 بوصة) قطرياً من كاميرات آيفون 12 برو، وأكثر بقليل من نصف سنتيمتر (0.2 بوصة) أكبر من آيفون 12 برو ماكس.

ومع ذلك، يبدو أن حجم الزيادة في آيفون 13 و13 ميني لا يتجاوز 0.27 سم (0.1 بوصة). فيما انتشرت شائعات عن أن الكاميرات الخلفية لـ آيفون 13 موجهة بشكل قطري، وليس رأسياً كما هو الحال في آيفون 12.

وتنطبق الزيادات الجديدة في مكان الكاميرات على حجم الزجاج في العدسات نفسها. حيث يبدو أن جميع هواتف آيفون 13 تكتسب بضع زيادات، ولكن التغير الأكبر في الفئات الرائدة.

نوتش أصغر

ويُقال إن أحد أكثر التغييرات المرئية في الجزء الأمامي من آيفون 13 هو فتحة التعرف على الوجه والتي متوقع أن تكون أصغر بكثير. بناءً على القياسات التي قدمتها Innocent، يمكن أن يكون هناك انخفاض بنسبة 25% في حجم الشق. حيث تم تصميمه عن طريق نقل السماعة العلوية إلى جسم الهاتف فوق المستشعرات الأمامية بدلاً من إبقائها في نفس الخط كما رأينا في كل أجهزة آيفون التي بها "نوتش" منذ آيفون X.

وأوضح الموقع أن طول "نوتش" في سلسلة آيفون 13 يبلغ 2.57 سم في أوسع نقطة لها، بالمقارنة مع 3.45 سم في سلسلة آيفون 12، وهذا فرق مذهل. إلا أنه لا يزال يبدو مخيب لآمال المعجبين الذين يبحثون عن تغيير أكثر دراماتيكية.

أكثر سماكة

وأشارت تصميمات حافظات شركة Innocent للهاتف الجديد أيضاً إلى أن جهاز آيفون الجديد سيكون أكثر سمكاً بشكل عام. بالمقارنة مع جراب آيفون 12 برو، فإن جراب آيفون 13 برو الجديد أكثر سمكاً بالمليمتر.

وقد يكون هذا مجرد اختلاف بسيط في التصميم، ولكن بما أن سلسلة آيفون 13 تضيف تحسينات على تقنية الجيل الخامس 5G.

وقدرة أكبر للبطاريات، وشاشات بتردد 120 هرتز على طرز برو، فربما احتاجت أبل إلى مساحة إضافية لتناسب كل شيء.

موضع الأزرار

ويُظهر فحص العلبة من الجانب أيضاً كيف يمكن أن ينخفض زر التنبيهات وأزرار الطاقة ومستوى الصوت على الجانبين بمقدار 6.2 ملم (0.2 بوصة). وقد يكون هذا لإفساح المجال لمكونات أحدث داخل الهاتف، أو كتغيير مريح لتسهيل وصول المستخدمين إلى هذه الأزرار بيد واحدة.

وعادةً ما تكشف أبل النقاب عن أجهزة آيفون الجديدة في سبتمبر من كل عام. ويتوقع أحد المحللين ظهوره خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر على وجه التحديد.