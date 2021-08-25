.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هذه الوظائف الأكثر طلبا منذ اندلاع كورونا.. ارتفعت 165% 

  • الخط
How artificial intelligence helped Dubai Police track faces of 550 criminals
صورة تعبيرية عن الذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا

هذه الوظائف الأكثر طلبا منذ اندلاع كورونا.. ارتفعت 165%

توقعات أن تصل الاستثمارات في القطاع إلى 52 مليار دولار في عامين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من المخاوف السائدة بأن انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي سوف تقلص الحاجة للبشر وتخفض الوظائف، إلى أن أحدث الأبحاث تشير إلى أن الثورة الصناعية والرقمية الرابعة أنعشت سوق الوظائف، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأمر في السنوات المقبلة.

وأوضحت البيانات الصادرة عن غلوبال داتا أن الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي زادت بنسبة 165% منذ يوليو 2020.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة الكبيرة توضح أن التكنولوجيا لن تساهم في تقليص الوظائف المعتمدة على البشر، لكنها ستخلق بيئة يعمل فيها البشر والآلات سويا.

"العالمية القابضة" بأبوظبي تبحث عن فرص استثمار في تركيا اقتصاد اقتصاد تركيا "العالمية القابضة" بأبوظبي تبحث عن فرص استثمار في تركيا

وقال فيشواس فياس المحلل لدى غلوبال داتا إن هناك عدد كبير من الصناعات التي خلقت طريقا لتطبيق الذكاء الاصطناعي لتغير طريقة عملها، إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته الشركة أن تطبيق الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تغيير أساسات القطاع.

وأشار إلى أن المخاوف من الذكاء الاصطناعي كانت شبيه بالمخاوف التي سادت عند انتشار الإنترنت والتي كانت تشير إلى أنه سيقلص عدد الوظائف. وأشار إلى أن انتشار الانترنت لم يؤثر على الوظائف بل خلق وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة، وهو ما الأمر الذي من المتوقع حدوثه مع انتشار الذكاء الاصطناعي.

وتتوقع غلوبال داتا أن يزيد سوق منصات الذكاء الاصطناعي بنسبة 44% إلى 52 مليار دولار في 2024، من 29 مليار دولار في 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد انفجار شبكة الأكسجين.. ممرضة مصرية تنقذ حياة 8 رضع بعد انفجار شبكة الأكسجين.. ممرضة مصرية تنقذ حياة 8 رضع
فجأة.. هبطت طائرة في حديقتهم وظهر منها فجأة.. هبطت طائرة في حديقتهم وظهر منها "توم كروز"!
الأكثر قراءة
جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت جديد من داخل أفظع سجون ايران.. شاهد الصور التي سربت
كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا
فيديو مرعب.. شجرة نخيل تسحق امرأة وترديها قتيلة! فيديو مرعب.. شجرة نخيل تسحق امرأة وترديها قتيلة!
يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر يعود إلى عام 1897.. هدم قصر أندراوس يثير ضجة في مصر
فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق فك لغز جريمة الموسيقي المروعة بتونس.. تفاصيل لا تصدق
رفع تعليق القدوم  للسعودية.. بعد تحصين القادمين بجرعتي اللقاح رفع تعليق القدوم  للسعودية.. بعد تحصين القادمين بجرعتي اللقاح
قبل أن تذهب
الاعتراف بحكم طالبان.. هل أفعال الحركة تتسق مع وعودها؟
الاعتراف بحكم طالبان.. هل أفعال الحركة تتسق مع وعودها؟
اكتشف المزيد