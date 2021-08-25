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القابضة المصرية الكويتية: ضخ 300 مليون دولار استثمارات جديدة 

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شركات

القابضة المصرية الكويتية: ضخ 300 مليون دولار استثمارات جديدة

ارتفاع أرباح "القابضة المصرية الكويتية" بـ 46% في النصف الأول 2021

دبي - العربية.نت

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كشف شريف الزيات، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية، عن تخصيص 100 مليون دولار لاستحواذات جديدة أبرزها على حصص إضافية في الإسكندرية للأسمدة.

وقال في لقاء مع "العربية"، إن الشركة أعلنت ضخ حوالي 300 مليون دولار في استثمارات جديدة خلال العام الجاري ونصف السنة الأول من عام 2022، على رأسها إنشاء مصنع جديد بقيمة استثمارات عند 80 مليون دولار سيباشر العمل في النصف الأول من 2022، وحفر 3 آبار في امتياز شمال سينا للغاز هذا العام بتكلفة 75 مليون دولار، إلى جانب التوسع في إنتاج الكهرباء بتكلفة 15 مليون دولار.

من ناحية أخرى، لفت إلى تحقيق "القابضة المصرية الكويتية" نمواً بـ 46% في الأرباح في الستة أشهر الأولى من العام على أساس سنوي، متوقعاً أن يصل العائد على حقوق الملكية هذا العام إلى 30% من حوالي 22% في السنوات الماضية.

وعزى الزيادة في الأرباح إلى نمو كل القطاعات الأساسية على رأسها قطاع الأسمدة الذي نما بـ 100% نتيجة رفع حصة الشركة في "الإسكندرية للأسمدة"، والزيادة في أسعار اليوريا العالمية، إلى جانب نمو قطاع البتروكيماويات وتوزيع الغاز وقطاعي الكهرباء والتأمين.

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