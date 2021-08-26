بنك رقمي مدعوم من وارن بافيت يسعى لسحب البساط من عملاق تقليدي

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن شركة نوبانك البرازيلية Nubank تسعى للحصول على تقييم في الطرح العام الأولي المخطط له في الولايات المتحدة، من شأنه أن يدفع شركة التكنولوجيا المالية التي أنشأت قبل ثماني سنوات، فوق 55.4 مليار دولار أي أعلى من قيمة أكبر مقرض تقليدي في البلاد.

في جولة تمويل حديثة بقيادة شركة Berkshire Hathaway التابعة لوارن بافيت، بلغت قيمة نوبانك 30 مليار دولار. ومع 40 مليون عميل في أميركا اللاتينية، تعد Nubank أحدث شركة تجذب انتباه المستثمرين من بين العديد من شركات الخدمات المالية سريعة النمو التي غالبًا ما تخدم العملاء الذين تتجاهلهم البنوك التقليدية.

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إذا أدرجت Nubank بقيمة سوقية تفوق قيمة بنك Itau Unibanco البالغة 55.4 مليار دولار، فإن البنك الرقمي سيقفز إلى صفوف أكبر شركات التكنولوجيا المالية في العالم، قبل شركة Robinhood Markets Inc المدرجة مؤخرًا على سبيل المثال.

قال أحد المصادر لوكالة "رويترز"، إنه في الأسابيع الأخيرة قدم مصرفيو Nubank تقييمًا يصل إلى 100 مليار دولار. لكن المصدر أشار إلى أنه من غير المرجح أن يقيم "اليونيكورن" البرازيلي للتكنولوجيا المالية بهذا الحجم وقت طرحه للاكتتاب العام.

أنهى Nu Pagamentos، كما كان يطلق على Nubank رسميًا، عام 2020 بخسارة 230 مليون ريال برازيلي وبقروض بحوالي 18 مليار ريال. لكن في الربع الأول من العام الجاري، تمكنت الشركة من تحقيق أرباح، حيث بلغ صافي الدخل 6.8 مليون ريال (1.30 مليون دولار)، وفقًا للبنك المركزي البرازيلي.

أما بنك Itau فحقق العام الماضي أرباحًا بلغت 18.5 مليار ريال، أو عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 14.5٪، على الرغم من الوباء. وبلغ إجمالي دفتر قروضه 870 مليار ريال.

وفي علامة على إمكانات النمو، أصدر Nubank بالفعل بطاقات خصم أكثر من Itau، مما جذب العديد من العملاء الذين تجنبوا الحسابات المصرفية التقليدية. وشرع Nubank أيضًا في توسع إقليمي يشمل المكسيك وكولومبيا.

وفقًا لتصنيف CBInsights، يحتل Nubank المرتبة السابعة بين شركات "اليونيكورن" الأكثر قيمة في جميع أنحاء العالم، بعد fintechs Stripe و Klarna و Revolut.