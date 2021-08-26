ضربة جديدة لبورصة عملات مشفرة شهيرة في بريطانيا

قالت هيئة السلوك المالي البريطانية FCA إنها "غير قادرة" على الإشراف على عمليات باينانس هولدينغز Binance Holdings Ltd. في المملكة المتحدة، مما أدى بالسلطة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركة تداول العملات المشفرة.

فشلت باينانس في تقديم معلومات كافية إلى هيئة السلوك المالي حول عملياتها التجارية وهيكل الشركة والطرق التي يستخدم بها المتعاملون الأفراد منتجاتها، وفقاً لإشعار من الجهة التنظيمية بتاريخ 25 يونيو وتم إصداره أمس الأربعاء.

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وقالت الجهة التنظيمية في الإشعار: "هذا مصدر قلق خاص في سياق عضوية الشركة في مجموعة عالمية تقدم منتجات مالية معقدة وعالية المخاطر، والتي تشكل خطراً كبيراً على المستهلكين". كما طلبت هيئة السلوك المالي (FCA) من الشركة إزالة جميع الدعاية والإعلان والترويج المالي، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعرضت منصة Binance، التي تأسست في عام 2017 وتوسعت بسرعة في بيئة تتضمن القليل من اللوائح، للتدقيق في الأشهر الأخيرة من مسؤولين في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتايلاند وماليزيا واليابان.

كما حذرت هيئة السلوك المالي (FCA) المستهلكين في شهر يونيو الماضي، من أن شركتها التابعة باينانس ماركتس Binance Markets، لم يُسمح لها بالقيام بأي نشاط منظم في المملكة المتحدة.

بدورها قالت Binance في بيان: "التزمت باينانس ماركتس تماماً بجميع جوانب متطلبات FCA". وأضافت "نواصل العمل مع هيئة السلوك المالي لحل أي مشكلات معلقة قد تكون موجودة. مع استمرار نمو صناعة النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة وتطورها، نحن ملتزمون بالعمل مع المنظمين وصانعي السياسات لتطوير سياسات تحمي المستهلكين وتشجع الابتكار وتدفع صناعتنا إلى الأمام".