هل تختفي المركبات التقليدية مع توغل السيارات الكهربائية؟

تفوقت السيارات الكهربائية على التقليدية لتقود سوق المركبات العالمي على الرغم من التحديات الأخيرة التي تواجه خطوط الإنتاج، إذ ارتفع عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في عام 2020 بنسبة 43% عالميًا ليتجاوز 10ملايين سيارة بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة تتطلب العديد من المعادن أبرزها الليثيوم والنيكل والنحاس.

مادة اعلانية

وقال عمرو عبده الشريك المؤسس لأكاديمية تريدر الأميركية إن السيارات الكهربائية سيزيد عددها بصورة متواصلة إلى أن تختفي سيارات الاحتراق الداخلي.

ودلل على ذلك بأن ولاية كاليفورنيا في 2030 ستمنع بيع السيارات التقليدية وهناك 17 دولة أخرى كذلك تسير على نفس النهج.

وأشار إلى أن هذا التطور طبيعي وحدث قبل ذلك عندما ظهرت السيارات التقليدية الحالية، والتي حلت محل وسائل النقل التي كانت منتشرة قبل السيارات خلال 8 سنوات فقط.

وأوضح أن الخطط الاستراتيجية لمصنعي السيارات الكهرباء الكبار تدلل على التوجه بقوة نحو السيارات الكهربائية، إذ إن بعض الشركات قامت باستحداث أقسام للتعدين وذلك لتأمين المواد الأولية اللازمة لصناعة السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن الصين وجدت فرصة في المنافسة في هذا المجال، فقطاع السيارات لم يتبن السيارات الكهربائية لن يكون لها وجود في المرحلة المقبلة.