استحواذ يثير مخاوف عمالقة التكنولوجيا.. إيلون ماسك ينضم للمعترضين

ذكرت صحيفة تلغراف السبت نقلا عن مصادر متعددة أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، أشار إلى مخاوف بشأن المنافسة بشأن شراء شركة نافيديا Nvidia Corp المزمع لمصمم الرقائق البريطاني Arm.

وذكرت الصحيفة أن عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، وشركة تصنيع الهواتف الذكية سامسونغ إلكترونيكس Samsung Electronics قدمتا أيضاً معارضة للاتفاق مع السلطات الأميركية.

مادة اعلانية

وفي وقت سابق من هذا العام، فتحت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية تحقيقاً معمقاً في عملية الاستحواذ.

ومن المتوقع أن تظهر نتائج التحقيق في الأسابيع المقبلة، بحسب الصحيفة.

ولم ترد تسلا وأمازون وسامسونغ ونفيديا على الفور على طلبات التعليق.

ومن المرجح أن تسعى Nvidia للحصول على موافقة إدارة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على شراء Arm في صفقة تصل قيمتها إلى 54 مليار دولار أوائل الشهر المقبل، مع توقع بدء المنظمين تحقيقاً شاملاً بعد مراجعة أولية، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.