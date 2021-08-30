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مالك تيك توك يدخل في منافسة أبل وفيسبوك عبر استحواذ جرئ

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تيك توك
تكنولوجيا

مالك تيك توك يدخل في منافسة أبل وفيسبوك عبر استحواذ جرئ

مبيعات بيكو نمت 44.7% خلال 2021

دبي - العربية.نت

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قامت شركة بايت دانس ByteDance، مالكة تطبيق تيك توك، بأول استحواذاتها في الواقع الافتراضي على شركة ناشئة تسمى بيكو Pico.

لم تكشف شركة بايت دانس عن حجم الصفقة، لكنها قالت في بيان إن "مجموعة بيكو الشاملة لتقنيات البرامج والأجهزة، بالإضافة إلى الموهبة والخبرة العميقة للفريق، ستدعم دخولنا إلى عالم الواقع الافتراضي عبر استثمار طويل الأجل في هذا المجال الناشئ".

كانت بيكو ثالث أكبر صانع لسماعات الواقع الافتراضي على مستوى العالم في الربع الأول من عام 2021، مع نمو المبيعات بنسبة 44.7% على أساس سنوي، وفقاً لمؤسسة IDC.

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كما حققت بايت دانس نجاحاً مع تطبيق الفيديو القصير تيك توك والإصدار الصيني Douyin، بالإضافة إلى تطبيق تجميع الأخبار توتياو. فيما يمثل استحواذها على Pico دفعة لتنويع أعمالها.

في مارس، استحوذت بايت دانس على استوديو ألعاب للهاتف المحمول يسمى Moonton مقابل 4 مليارات دولار، حيث تتطلع إلى التوسع في الألعاب.

وقد يتسبب استحواذ بايت دانس على بيكو، إلى احتدام المنافسة مع Oculus VR التابعة لـ فيسبوك، وشركة نيكست في آر NextVR، التي اشترتها أبل.

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