تيك توك.. أول تطبيق يتجاوز حواجز فيسبوك المستحيلة

على خلفية الوباء العالمي الذي أبقى الملايين من الناس مقيدي الحركة في بيوتهم بدون أي شيء سوى بصحبة هواتفهم، صعد تطبيق مشاركة الفيديو القصير تيك توك بهدوء إلى أعلى مراتب التكنولوجيا.

كان تيك توك وهو التطبيق الأكثر تنزيلاً في العالم العام الماضي، وفقاً لـ App Annie، وهي شركة تحليلات للهاتف المحمول، كما أنه في مارس 2020 وحده، أمضى المستخدمون وقتاً طويلاً على التطبيق بلغ 2.8 مليار ساعة، أو ما يقرب من 320.000 سنة.

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وفي الشهر الماضي، أصبح تيك توك أول تطبيق غير مملوك لفيسبوك يتجاوز علامة التنزيل البالغة 3 مليارات مرة، في حين أن هناك 5.3 مليار مستخدم للهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الغارديان"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقاد هذا النمو الضخم تحقيق الشركة الأم لتطبيق تيك توك، شركة بيت دانس ByteDance أكثر من 34 مليار دولار من العائدات في عام 2020، ومن الواضح أنها لا تخجل من إنفاقها لاكتساب مستخدمين جدد، ففي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" هذا الصيف، تم وضع شعار تيك توك على كل لوحة إعلانية في الأفق.

ومع 732 مليون مستخدم نشط شهرياً، يعتبر "تيك توك" هو التطبيق الحالي الأكثر متابعة في العالم، وعلى الأرجح سيكون تطبيق المستقبل، أو فيسبوك الجديد.