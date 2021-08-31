أسعار البنزين في أميركا عند أعلى مستوى في 7 سنوات.. وتوقعات بالمزيد

أغلق إعصار إيدا مؤقتاً قطاعاً مهماً من عمليات إنتاج النفط والتكرير في الولايات المتحدة، ومن شأن ذلك أن يحافظ على أسعار البنزين الخام وأسعار التجزئة عند مستويات مرتفعة بالفعل.

اجتاحت إيدا، التي أصبحت الآن عاصفة استوائية، منطقة الإنتاج في خليج المكسيك قبل أن تضرب ساحل لويزيانا يوم الأحد كعاصفة صنفت على أنها من الفئة الرابعة، مما تسبب في سيول من الأمطار والرياح العاتية وموجات المد والجزر. وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون شخص في لويزيانا في وقت مبكر من يوم الاثنين.

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كانت صناعة الطاقة تعمل يوم الاثنين لتقييم متى يمكن أن تستعيد عمليات التكرير عبر لويزيانا وإنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك، بعد وقف الإنتاج كإجراء احترازي، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الاثنين بعد أن قفزت بنسبة 10% الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لا تزال العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط - التي تم تداولها عند حوالي 69 دولاراً للبرميل - منخفضة بما يزيد عن 6.5% خلال الشهر. وتم إغلاق جميع إنتاج النفط في خليج المكسيك تقريباً، وهو ما يمثل حوالي 15% من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة.

وقال المحلل من شركة أجين كابيتال، جون كيلدوف، "رد الفعل مختلط لأننا تجنبنا السيناريو الأسوأ". لكن الإمدادات شحيحة، وقد يؤثر ذلك على الأسعار، خاصة أننا ننتقل إلى فترة الذروة للعواصف، وستستمر مخاوف الطقس في جميع أنحاء السوق خلال الأسابيع العديدة القادمة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستعيد أوبك بلس 400 ألف برميل يومياً من الإنتاج الذي التزمت سابقاً بإعادته إلى السوق. كما كانت إدارة بايدن قد طلبت من المملكة العربية السعودية وأوبك إعادة المزيد من الإمدادات.

يمكن أن تتأثر إمدادات البنزين أيضاً بشكل مؤقت من قبل إعصار إيدا، مع إغلاق المصافي في جميع أنحاء المنطقة.

بدوره، قال رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس، أندرو ليبو "يجب ألا يتوقع المستهلك أن أسعار البنزين ستنخفض هذا الأسبوع". كما يتوقع المحللون ارتفاع أسعار البنزين بمقدار 5 سنتات إلى 10 سنتات للغالون بحلول عطلة نهاية الأسبوع في عيد العمال لبعض المستهلكين، لاسيما في جنوب وشرق الولايات المتحدة.

كان متوسط السعر الوطني للبنزين الخالي من الرصاص 3.15 دولار للغالون يوم الاثنين، بانخفاض بنس واحد عن الأسبوع الماضي، وفقاً لـ AAA. ويعد السعر هو الأعلى لعطلة نهاية الأسبوع في عيد العمال منذ 7 سنوات وبارتفاع حاد من 2.23 دولار لكل جالون في هذا الوقت من العام الماضي.

وقال ليبو إن شركة إكسون موبيل تقوم حالياً بإغلاق عملية التكرير بالكامل في باتون روج، المسؤولة عن إنتاج 540 ألف برميل يومياً.

من جانبها، أفادت وزارة الطاقة في أحدث بيانات أسبوعية لها أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة كان قوياً عند 9.57 مليون برميل يومياً. ووصل الطلب الأسبوعي على المنتجات المكررة إلى مستوى مرتفع آخر بعد الوباء ومستوى لم نشهده منذ أغسطس 2019، وفقاً لـ TortoiseEcofin. وقالت إن أعلى ثلاث قراءات أسبوعية للطلب على البنزين كانت في الأسابيع العديدة الماضية.