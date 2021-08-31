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إيلون ماسك يستعيد عرش أغنى رجل في العالم.. هذا حجم ثروته!

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إيلون ماسك
مؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك
ثروات

إيلون ماسك يستعيد عرش أغنى رجل في العالم.. هذا حجم ثروته!

4 مليارديرات ربحوا 176 مليار دولار منذ بداية 2021

دبي - العربية.نت

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ارتفعت ثروة الملياردير المؤسس لشركة تسلا، إيلون ماسك بنحو 4.63 مليار دولار يوم الجمعة الماضي، ضمنت لـ ماسك استعادة عرشه على رأس أغنى شخص في العالم، وفقاً لقائمة مليارديرات "بلومبرغ"، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

وبلغت قيمة ثروة ماسك، 198 مليار دولار، كما من المرجح أن تتجاوز 200 مليار دولار بنهاية اليوم، حيث واصل سهم تسلا ارتفاعاته في تعاملات ما قبل السوق مرتفعاً بنحو 2.67% إلى مستوى 730.9 دولار للسهم.

ولا يوجد فارق تقريباً بين حجم ثروة ماسك، والملياردير المؤسس لشركة أمازون، جيف بيزوس، والذي باتت ثروته الصافية هو الأخر 198 مليار دولار، بعدما ربح 3.73 مليار دولار يوم الجمعة الماضي.

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وارتفع عدد المليارديرات الذين تتجاوز ثروتهم حاجز 100 مليار دولار، ليصبحوا 10 مليارديرات، ثمانية منهم يعملون في قطاع التكنولوجيا، باستثناء اثنين يمثلان القطاع الاستهلاكي، وقطاعات متنوعة يعبر عنها الملياردير وارن بافيت، من شركة بيركشاير هاثاواي.

كما يسيطر المليارديرات الأميركيون كل قائمة العشر الكبار باستثناء الفرنسي، برنارد أرنو، المساهم الأكبر في شركة العطور الفرنسية الشهيرة لوي فيتون، مع ثروة تقدر بنحو 162 مليار دولار محتلاً المرتبة الثالثة في الترتيب.

ولم يكن إيلون ماسك أكثر المليارديرات ربحاً خلال العام الجاري، حيث تصدر قائمة الأكثر ربحاً 4 مليارديرات أضافوا لثروتهم 176 مليار دولار خلال العام الحالي، حيث ربح برنارد أرنو، 47.3 مليار دولار، تلاه المؤسس المشارك لشركة غوغل، لاري بيغ، بـ 46.3 مليار دولار لتصبح ثروته الصافية 129 مليار دولار، كما أضاف زميله في الشركة سيرجي برين إلى ثروته البالغة 124 مليار دولار، نحو 44.5 مليار دولار هذا العام، فيما كان مؤسس فيسبوك، مارك زوكيربيرغ، حاضراً بثروة 141 مليار دولار، بعدما أَضاف نحو 38 مليار دولار إلى ثروته في 2021.

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