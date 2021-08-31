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هذه اشتراطات البنوك الأميركية لعودة العمل من المكاتب

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اقتصاد أميركا

هذه اشتراطات البنوك الأميركية لعودة العمل من المكاتب

أحدها فرض ارتداء الكمامات

دبي - العربية.نت

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يخطط سيتي غروب لرفع الطاقة الاستيعابية في مكاتبه في هونغ كونغ إلى أعلى مستوى منذ بداية أزمة كورونا، بحيث يعود كامل الموظفين قريبا.

وتتدافع العديد من البنوك الأميركية لتغيير خطط العودة إلى العمل بفعل متحور دلتا، إذ أظهر مسح لـ PwC أن 30٪ من المدراء التنفيذيين ينصحون بفرض اللقاحات على موظفي البنوك.

وفرض جي بي مورغان مجددا على موظفيه المطعمين وغير المطعمين ارتداء الكمامات، كما سيصبح فرض تلقي اللقاح شرطا لدخول الموظفين للمكاتب ابتداء من 13 سبتمبر.

وأجل ويلس فارغوWells Fargo عودة الموظفين إلى المكاتب من 7 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. ويشترط غولدمان ساكس إظهار شهادة التطعيم لدخول أي شخص لمكاتب البنك ابتداء من 7 سبتمبر.

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