.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لهذه الأسباب قررت الصين فرض قيود على شركات الألعاب

  • الخط
اقتصاد الصين

لهذه الأسباب قررت الصين فرض قيود على شركات الألعاب

القيمة السوقية لشركات الألعاب تضخمت بشكل متسارع

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال كبير مستشارين في MAG للاستشارات، أيمن البناو، إن شركة تينسنت تعد من أبرز المتضررين من اللوائح الصينية الجديدة الخاصة بتنظيم استخدام القصر للألعاب الإلكترونية.

وأضاف البناو في مقابلة مع "العربية"، أن الشركات خارج الصين ستتأثر سلبا، ولكن سيكون التأثير قصيرا ومتوسط المدي.

وذكر البناو أنه تم الإعلان هذه اللوائح في يوليو الماضي وتم استكمالها الآن بقيود أخرى.

كيف ستؤثر اللوائح الصينية الجديدة على شركات الألعاب؟ النشرات الاقتصادية اقتصاد الصين كيف ستؤثر اللوائح الصينية الجديدة على شركات الألعاب؟

وأعلن المنظمون في الصين عن مجموعة جديدة من اللوائح هي الأكثر صرامة بشأن صناعة الألعاب في البلاد، بما في ذلك الحد من عدد الساعات التي يمكن للقصر اللعب فيها، في ضربة جديدة لقطاع التكنولوجيا الصيني.

تضمنت اللوائح الجديدة تقليص مدة اللعب عبر الإنترنت للقصر تحت عمر 18 عاماً من ساعة ونصف يومياً إلى ساعة في أيام نهاية الأسبوع والعطلات بهدف حماية الصحة البدنية والعقلية للقصر.

وأشار البناو إلى أن القيود لا تقف عند تحديد عدد الساعات فقط إنما يتطلب الربط مع نظام حماية من الإدمان ومنع تسجيل الحسابات الوهمية، والتشديد عبر القيام بزيارات مفاجئة للشركات والتدقيق في عملها، بالإضافة إلى التنسيق مع أولياء الأمور والمدرسين للحث على معالجة إدمان الألعاب الإلكترونية.

وتابع البناو: "هذه الإجراءات أثرت سلبا على الشركات إلا أن بعضها اتخذ خطوات استباقية مثل تينسنت التي أطلقت نظام التعرف على الوجه في عام 2019 لمنع القاصرين من التسجيل على أنهم أشخاص بالغين".

ولفت كبير مستشارين في MAG للاستشارات إلى أن القيمة السوقية لشركة مثل تينسنت تبلغ 573 مليار دولار، وهذا بعد أن انخفضت 300 مليار دولار في فبراير الماضي، وتعادل هذه القيمة ضعف القيمة السوقية لشركة مثل فايزر.

وأفاد البناو بأن القيم السوقية لشركات الألعاب ارتفعت إلى مستويات ضخمة خلال فترة قصيرة، مما أدى مخاوف من الحكومات بشأن النمو المتسارع غير المدروس ويحتاج إلى وضع قيود لكبح جماح هذا النمو.

وأضاف أن اختزال عدد الساعات للقصر من 8 ساعات يوميا إلى 3 أسبوعيا سيكون فيه خسارة كبيرة لشركات الألعاب وسيكون التأثير قصيرا.

وتوقع البناو أن تتعافي الشركات على المدى المتوسط مع تأقلم المستهلكين مع الإجراءات الجديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟ بـ6 نصائح بسيطة.. كيف تتغلب على عقبة ثبات الوزن؟
دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر دراسة تكشف: عدد الأجسام المضادة لهذا اللقاح ضعف فايزر
الأكثر قراءة
انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك انسحاب وإيقاف.. شاهد استفزاز مذيعة مصرية لنجم الزمالك
أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه أزمة جديدة.. حكم بتغريم محمد رمضان 12.5 مليون جنيه
مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته مشهد اختطافه هز مصر.. والد طفل المحلة يروي كواليس عودته
أبل ستطلق أبل ستطلق "ميزة خارقة" في هاتف آيفون.. ستغير مفهوم الاتصالات عالمياً
شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟ شاهد واحكم.. هل فضحت العاصفة مراسلاً على الهواء؟
جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل جديد خطف طفل أمام والدته بمصر.. ضبط الجناة والداخلية تكشف التفاصيل
قبل أن تذهب
إسرائيل تمنح 5 آلاف عائلة فلسطينية تصاريح للم الشمل
إسرائيل تمنح 5 آلاف عائلة فلسطينية تصاريح للم الشمل
اكتشف المزيد