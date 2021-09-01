غوغل تؤجل العودة للعمل من المكتب حتى يناير

تخطط شركة غوغل لتأجيل موعد عوة موظفيها للعمل من المكتب لمدة ثلاثة أشهر، إلى 10 يناير، في قرار يعكس انتشار متحور دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا.

وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركة ألفابيت، الشركة الأم لشركة غوغل، سوندار بيتشاي، الموظفين عن الخطط في رسالة بريد إلكتروني يوم الثلاثاء. وقال إنه بعد 10 يناير، ستحدد المكاتب في مختلف البلدان والمواقع بأنفسهم موعد العودة بناءً على الظروف المحلية، وسيحصل الموظفون على إشعار للعودة خلال 30 يوماً، وفقاً لما ذكرته "نيويورك تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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مثل الشركات الأخرى، أرجأت غوغل مراراً وتكراراً الموعد الذي تتوقع فيه عودة موظفيها إلى العمل في مكاتبها. في الشهر الماضي، أجلت غوغل موعد عودتها من سبتمبر إلى أكتوبر وأعلنت أنها ستطلب من الموظفين الذين عادوا إلى مكاتب الشركة التلقيح ضد فيروس كورونا.

إذا عاد موظفو غوغل إلى المكتب في يناير، فسيكون قد مر ما يقرب من عامين منذ أن طلبت الشركة من موظفيها العمل من المنزل في الأيام الأولى للوباء. أجبرت فترة العمل الممتدة من المنزل الشركة على إعادة التفكير في مستقبل مكان عملها وما هي أفضل طريقة لتحقيق التوازن بين العمل عن بُعد والتعاون الشخصي.