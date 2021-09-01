مطالبات ضخمة.. هل تسبب "إيفر غراند" هزة للاقتصاد الصيني؟

في ظاهر الأمر، أحرزت شركة تشاينا إيفر غراند غروب China Evergrande Group تقدماً في خفض عبء ديونها في النصف الأول من العام. لكن يبدو أن سداد مستحقات الديون بات أكثر صعوبة.

وأظهرت النتائج في وقت متأخر يوم الثلاثاء أن قروض المطور، أو الديون التي تحمل فائدة، تراجعت إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات اعتباراً من 30 يونيو. لكن المطالبات الإجمالية ارتفعت إلى ما يقرب من 1.97 تريليون يوان (305 مليار دولار)، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى تضخم فواتير الموردين. وانخفاض النقد والنقد المعادل إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات.

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وستحتاج إيفر غراند إلى تسريع مبيعات الأصول والاستمرار في بيع عقاراتها بخصم كبير لتوليد نقود كافية للوفاء بالتزاماتها. وهوت السندات بعد أن قالت شركة التطوير الأكثر مديونية في العالم إنها تخاطر بالتخلف عن سداد القروض إذا فشلت جهودها الشاملة.

وقال محلل الائتمان في Lucror Analytics، تشوانيو زو: "إنها الآن في مرحلة حرجة". "إذا لم تتقدم مبيعات الأصول وإدخال مستثمرين جدد بشكل جيد وتلبية توقعات الحكومة، فمن المحتمل أن يحدث التخلف عن السداد، وربما يتبعه ترتيب خارج المحكمة مع الدائنين".

وذكرت إيفر غراند أنها تستكشف بيع حصص في وحدتها للسيارات الكهربائية المدرجة ووحدات خدمات العقارات، بالإضافة إلى الأصول الأخرى، وتسعى لجذب مستثمرين جدد وتجديد القروض. وخفضت الخصومات الحادة لتفريغ الشقق بسرعة هوامش الدين في النصف الأول، مما ساعد على خفض صافي الدخل بنسبة 29% إلى 10.5 مليار يوان، تماشياً مع تحذير ربح سابق.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في شنتشن في البيان: "لدى المجموعة مخاطر التخلف عن السداد على القروض وحالات التقاضي خارج مسار أعمالها الطبيعي". "ننصح المساهمين والمستثمرين المحتملين بتوخي الحذر عند التعامل في الأوراق المالية للمجموعة".

كما انخفضت سندات إيفر غراند الدولارية البالغ عائدها 8.25% والمستحقة في مارس بمقدار 7.2 سنت على الدولار إلى 37.6 سنتاً يوم الأربعاء، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".

وفي طريقها إلى مستوى قياسي منخفض جديد، تراجعت سنداتها بعائد 8.75% المستحقة في عام 2025 - والتي كانت في يوم من الأيام واحدة من أكثر الأوراق النقدية بالدولار تداولا على نطاق واسع - 4.8 سنت إلى 29.8 سنت. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 3% في هونغ كونغ، ما أدى إلى تراجع هذا العام إلى 72%.

قال المحللان في بلومبيرغ إنتليجنس، باتريك وونغ وليزا تشو: "قد تكون هناك حاجة إلى بيع المزيد من الأصول للتخفيف من مشاكل السيولة في إيفر غراند، لكن هذا من شأنه أن يفاقم توقعات الأرباح والهامش، وهي بالفعل الأكثر قسوة بين أقرانها".

ومع تعرض البنوك والموردين ومشتري المنازل لعملاق العقارات، فإن أي انهيار يمكن أن يزعج اقتصاد الصين، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان قد يتلقى دعماً من الدولة. وحث المنظمون إيفر غراند على حل مشاكل ديونها في توبيخ علني نادر في وقت سابق من هذا الشهر.

تقلصت ديون Evergrande إلى 572 مليار يوان تعادل 88.5 مليار دولار، وفقاً لحسابات بلومبرغ بناءً على النتائج. وهذا أقل بنسبة 20% من 717 مليار يوان في نهاية العام الماضي و15% من 674 مليار يوان في مارس. ومع ذلك، ارتفعت الذمم الدائنة التجارية وغيرها بنسبة 15% مقارنة بستة أشهر سابقة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 951.1 مليار يوان، تعادل 147 مليار دولار.

لا تزال الشركة مقصرة في اثنين مما يسمى الخطوط الحمراء الثلاثة في الصين - المقاييس المفروضة على المطورين كجزء من حملة على الرافعة المالية في الصناعة. وقد تعهدت بتوفيق أوضاعها بحلول ديسمبر 2022.