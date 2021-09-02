تبادل الاتهامات بين أغنى شخصين في العالم.. من يحسم السباق؟

وجه الملياردير، إيلون ماسك، انتقادات حادة ضد مؤسس شركة أمازون وبلو أوريغين، جيف بيزوس، حيث تتنافس شركات المليارديرات أمام المنظمين الفيدراليين في سباق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

فبعد أن طلبت أمازون من لجنة الاتصالات الفيدرالية رفض تعديل SpaceX الأخير لشبكة ستار لينك الفضائية التابعة لها، أكد ماسك على رد شركته بأن بيزوس هو دعوى قضائية استثنائية.

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وكتب ماسك على تويتر يوم الأربعاء: "رفع دعوى قضائية ضد سبيس إكس هو * في الواقع * وظيفته بدوام كامل".

وقدمت SpaceX تعديلاً على Starlink في 19 أغسطس إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، محدداً خطتها للنسخة الجيل الثاني من شبكتها الفضائية.

وتعد ستارلينك، مشروعا كثيف رأس المال للشركة لبناء شبكة إنترنت مترابطة مع آلاف الأقمار الصناعية، والمعروفة في صناعة الفضاء باسم كوكبة، مصممة لتقديم إنترنت عالي السرعة للمستهلكين في أي مكان على وجه الأرض. بينما لا تزال خدمة Starlink في مرحلة تجريبية، تمتلك الشركة أكثر من 100،000 مستخدم في 14 دولة، مع أكثر من نصف مليون طلب أو إيداعات قابلة للاسترداد وضعها العملاء المحتملون.

وأطلقت سبيس إكس 1740 قمراً صناعياً عبر شركتها التابعة ستارلينك حتى الآن، ومن المخطط أن يحتوي الجيل الثاني على ما يقرب من 30000 قمر صناعي في المجموع.

طلب رفض أمازون

تعمل أمازون على الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة بها والتي تسمى Project Kuiper. وتخطط لإطلاق 3236 قمر صناعي للإنترنت في مدار أرضي منخفض - وهو نظام من شأنه أن ينافس ستارلينك. بينما مرت أمازون في ديسمبر بمرحلة مبكرة مهمة من الأجهزة للهوائيات التي تحتاجها للاتصال بالشبكة، إلا أنها لم تبدأ بعد في إنتاج أقمارها الصناعية أو إطلاقها.

فيما طلبت شركة بيزوس من لجنة الاتصالات الفيدرالية رفض طلب تعديل الجيل الثاني الخاص بـ SpaceX، قائلة إنه ينتهك قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية من خلال اقتراح شكلين مختلفين في المدار.

وكتبت مستشارة شركة أمازون لمشروع Kuiper، ماريا دودسون شومان: "من خلال ترك كل التفاصيل الرئيسية تقريباً غير مستقرة - مثل الارتفاع والميل وحتى العدد الإجمالي للأقمار الصناعية - يفشل تطبيق SpaceX في كل اختبار".

بدوره، قدم مدير سياسة الأقمار الصناعية في SpaceX، ديفيد غولدمان، يوم الثلاثاء رداً على طلب أمازون، بحجة أن شركة بيزوس تحاول إبطاء تقدم ستارلينك لمساعدة Project Kuiper على اللحاق بالركب.

وكتب غولدمان: "يجب على الإدارة الفيدرالية أن تدرك أسلوب التأخير هذا على حقيقته - استمراراً لجهود عائلة شركات أمازون لعرقلة المنافسين للتعويض عن فشل أمازون في إحراز تقدم خاص بها".

وقال غولدمان أيضاً إن أمازون لم تقم بتحديث لجنة الاتصالات الفيدرالية في "ما يقرب من 400 يوم" بشأن نهج Kuiper للتداخل والحطام المداري ولكن "استغرق الأمر 4 أيام فقط للاعتراض على" تعديل سبيس إكس للجيل الثاني.

وأضاف غولدمان: "بينما انتظرت أمازون 15 شهراً لشرح كيفية عمل نظامها، فقد قدمت اعتراضات إلى سبيس إكس في المتوسط ​​كل 16 يوماً تقريباً هذا العام".

وانتقد ماسك علناً شركات بيزوس عدة مرات في العام الماضي، متهماً أمازون سابقاً بمحاولة "عرقلة ستارلينك" وقال إن شركة الفضاء بلو أوريغين "يجب أن تفكر في إنفاق بعض الأموال على أجهزة هبوط القمر الفعلية"، بدلاً من مقاضاة وكالة ناسا وتوظيف مستشارين .