ماليزيا ترفع الحظر عن طائرة بوينغ 737 ماكس

قالت هيئة الطيران المدني الماليزية (CAAM) إنها رفعت الحظر المفروض على تشغيل طائرة ركاب بوينغ 737 ماكس بعد أكثر من عامين.

وأوقفت ماليزيا الطائرة في مارس 2019 بعد أن تم إيقافها في جميع أنحاء العالم بعد حادثين مميتين.

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ورفعت CAAM التعليق حيث أصدرت توجيهاً جديداً للسلامة ينطبق على مشغلي الطيران الماليزيين والأجانب يوم الخميس، وفقاً لما ذكرته صحيفة "باكوك بوست"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفيما يتعلق بالطائرة 737 ماكس، قالت الجهة التنظيمية إنها كانت تراقب عن كثب عملية الموافقة والعمل المكثف الذي تم الاضطلاع به، لا سيما من بوينغ وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، وقبلت متطلبات العودة إلى الخدمة الشاملة التي حددتها إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لـ طائرة.

وفي الأسبوع الماضي، سمح منظم السلامة الجوية في الهند أيضاً للطائرة بالتحليق بأثر فوري.

بينما ألغت العديد من شركات الطيران والمؤجرون طلبات شراء الطائرة بعد وقوع الحادث، احتفظت شركة الخطوط الجوية الماليزية الوطنية بطلبها المكون من 25 طائرة. وقالت في مايو إنها ستستلم ابتداء من عام 2024.