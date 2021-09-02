248 % نموا في استثمارات رأس المال الجريء بالكويت في النصف الأول

شهدت استثمارات رأس المال الجريء في الكويت نموًا بنسبة 248٪ في النصف الأول من عام 2021 على أساس سنوي، بحسب تقرير لشركة ماغنيت Magnitt.

وصعدت الكويت لتصبح خامس أكثر الدول تمويلًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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وقال المؤسس والشريك الإداري لـPlus Venture Capital، حسن حيدر في لقاء خاص مع العربية، أن قيمة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في الكويت بلغ 41 مليون دولار في النصف الأول 2021 مقارنة بـ 27 مليون دولار عام 2020 ككل.

كانت الصفقة الأكبر من نصيب شركة فلاورد لبيع الورود عبر الإنترنت التي حصلت على أكبر تمويل في 2021 لمؤسسها عبد العزيز اللوغاني والذي كان أحد مؤسسي شركة طلبات لتوصيل الطعام والتي تم بيعها لـ Delivery Hero، وفقا لحيدر، تلاها تطبيق صحتي المختص بالتطبيب عبر الهاتف.

وأضاف أن السوق الكويتي يتميز بخصوصية وأن أكبر التخارجات حدثت في السوق الكويتي في قطاع الشركات الناشئة بقيمة 200 مليون دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وفيما يتعلق ببقاء صناديق استثمار المنطقة بعيداً عن السوق الكويتي، فإن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى وجود 5 صناديق استثمار محلية تدعم الشركات الناشئة، إضافة إلى الدعم والاستثمارات العائلية التي تتلقاها هذا الشركات في بداياتها، وفقا لحيدر.