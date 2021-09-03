أبل تواصل تحطيم الأرقام القياسية.. قيمتها السوقية ناطحت السحاب

أغلقت أسهم شركة أبل عند مستوى قياسي يوم أمس الخميس، بعد أن أعلنت الشركة الأميركية ذات القيمة السوقية الأعلى في العالم عن تنازلات لبعض المطورين الكبار في متجر التطبيقات الخاص بها فيما يتعلق بالعمولات، في حين ارتفعت أسهم صانعي التطبيقات أيضاً.

وارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 0.8% إلى 153.65 دولار، متجاوزة بذلك الرقم القياسي لإغلاق السهم السابق البالغ 153.12 دولار، والذي وصلت إليه يوم الاثنين الماضي، لتتجاوز القيمة السوقية لـ أبل 2.54 تريليون دولار.

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وقالت الشركة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إنها ستسمح لمطوري ما يسمى بتطبيقات "القارئ"، والتي تقدم المحتوى على أساس الاشتراك مثل نتفليكس، وسبوتيفاي، لمنح العملاء خيار تجنب عمولات الشراء داخل التطبيق من خلال إجراء عمليات شراء مباشرة من الشركات المعنية.

وأغلقت أسهم Netflix على ارتفاع بـ1.1% عند 588.55 دولار يوم الخميس، لتواصل مكاسبها الأفضل على الإطلاق في أسبوعين إلى منطقة قياسية، بينما ارتفعت أسهم Spotify لتغلق على ارتفاع بـ 6.6% عند 254.03 دولار.

كما أغلقت أسهم شركة Match Group على ارتفاع بنسبة 6.1% عند 147.11 دولار، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت منتجات اشتراك الشركة مثل Match.com وTinder ستتم تغطيتها بموجب الامتياز الأخير، حيث قال مسؤول تنفيذي في شركة Match في جلسة استماع لمجلس الشيوخ في أبريل إن الشركة تدفع ما يقرب من 500 مليون دولار كعمولات سنوياً لشركة أبل، وفقاً لما ذكره موقع "Market watch"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيما لن يؤثر التغيير على شركات تطبيقات ألعاب الفيديو، التي يُعتقد أنها تنتج أكبر حصة من عائدات متجر التطبيقات App Store والتي تسببت في واحدة من أكبر معارك الشركة، حيث لعبت Epic Games، المعروفة بلعبتها القتالية "Fortnite"، دوراً أساسياً في إطلاق تمرد من قبل المطورين من خلال مقاضاة شركة غوغل وشركة أبل لاحتكار أخذ عمولات تصل إلى 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق وإما حذفه.

أسهم شركات الألعاب

تراجعت أغلب أسهم شركات ألعاب الفيديو يوم الخميس، باستثناء Unity Software، وروبلكس، اللتين ارتفعتا بواقع 5.3%، و 0.2% على التوالي، فيما ربح سهم Take-Two Interactive Software أقل من 0.1%.

بينما تراجع سهم Playtika Holding Corp بنسبة 0.2%، وانخفض سهم Epic Games بنسبة 0.7%، وانخفض سهم Activision Blizzard بنسبة 1.2%، كما تراجعت أيضاً أسهم Zynga.

وفي أول رد فعل على قرار أبل، انتقد التحالف من أجل حرية التطبيقات، الذي تقوده شركات مثل Epic Games وSpotify وMatch، امتياز أبل مساء الأربعاء باعتباره وسيلة "لحماية احتكار App Store عن طريق تقسيم المطورين إلى فائزين وخاسرين".