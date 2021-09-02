شركة أبل تقدم أكبر تنازل لشركات التطبيقات.. ما هو؟

ستسمح شركة أبل لمطوري بعض التطبيقات مثل نتفليكس Netflix بالارتباط من متجر التطبيقات الخاص بها إلى مواقع الويب الخارجية للمدفوعات من قبل المستخدمين، وهو تنازل متواضع للتدقيق العالمي لنسبة الـ 30% التي تحصل عليها أبل من اشتراكات الخدمات والمشتريات على هواتف آيفون.

وقالت أبل إن التغيير، لتسوية تحقيق من قبل لجنة التجارة العادلة اليابانية، وسيدخل حيز التنفيذ على مستوى العالم في أوائل العام المقبل لما يسمى بتطبيقات القارئ التي تغطي محتوى مثل المجلات والصحف والكتب والصوت والموسيقى والفيديو.

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وحتى الآن، أجبرت أبل مثل هذه التطبيقات على استخدام نظام الشراء داخل التطبيق، والذي يمنح أبل عمولة تصل إلى 30% على التنزيلات والاشتراكات داخل التطبيق. فيما ستظل هذه القاعدة سارية على الألعاب، وهي الفئة الأكثر ربحاً من تطبيقات الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى عمليات الشراء داخل التطبيق.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة Asymmetric Advisors، أمير أنفارزاده: "عندما يتعلق الأمر بعمليات شراء المحتوى داخل اللعبة، والتي تحقق الجزء الأكبر من عائدات App Store، فقد أبقوا حديقتهم المسورة مغلقة أمام الغرباء". "ومع ذلك، من الواضح أن شركة أبل تحت الأضواء" و"رسوم الإتاوة المنخفضة أو رسوم المناولة في حالة شراء المحتوى داخل اللعبة أمر لا مفر منه".

يأتي هذا الإعلان في وقت يتزايد فيه التدقيق التنظيمي وانتقاد هيمنة غوغل، وأبل على منصات الأجهزة المحمولة. ويوم الثلاثاء، تم تمرير مشروع قانون جديد في كوريا الجنوبية من شأنه إجبار المشغلين الرائدين لمتجر التطبيقات على السماح للمستخدمين باختيار طرق الدفع عبر الإنترنت. وهو أول تشريع من نوعه، سيصبح مشروع القانون قانوناً عندما يوقعه الرئيس مون جاي إن، كما يوجد تدابير مماثلة قيد نظر المشرعين الأميركيين.

ويوم الخميس، أفادت التقارير أيضاً أن جهة تنظيم مكافحة الاحتكار في الهند بدأت تحقيقاً في مدفوعات أبل داخل التطبيق.

ويساعد قرار أبل الأخير، الشركة على التوصل إلى تسوية مع الجهة التنظيمية اليابانية، التي تُغلق الآن تحقيقها في متجر التطبيقات.

وقالت أبل في بيان: "نكن احتراماً كبيراً للجنة التجارة العادلة اليابانية ونقدر العمل الذي قمنا به معاً، والذي سيساعد مطوري تطبيقات القارئ على تسهيل إعداد وإدارة تطبيقاتهم وخدماتهم".

في الشهر الماضي، كجزء من تسوية أولية لدعوى جماعية مع مطوري App Store، وافقت أبل على دفع 100 مليون دولار والسماح لصانعي البرامج في الولايات المتحدة بالإعلان عن طرق دفع خارجية للمستهلكين عبر البريد الإلكتروني.

ويمثل الإنفاق داخل الألعاب أكثر من نصف مبيعات App Store، حيث تبلغ 26 مليار دولار من 41.5 مليار دولار من إنفاق المستهلكين في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لشركة تحليل البيانات Sensor Tower.

ولن يؤدي تغيير أبل إلى حل نزاعها القانوني مع شركة Epic Games، حول عمليات الشراء داخل التطبيق في لعبة Fortnite العالمية الشهيرة، والتي حققت وحدها أكثر من مليار دولار من المبيعات من خلال منصة أبل خلال 30 شهراً على متجر التطبيقات.