كيف تختار اسماً مميزاً لشركتك؟

يعد اختيار فكرة جيدة أمرًا حيويًا للشركات الجديدة التي ترغب في التميز عن الآخرين والتواصل مع العملاء، ولكن الفكرة وحدها قد لا تكفي.

تحتاج الشركات الناشئة إلى اسم مميز أيضاً ومع فترات الإغلاق التي مر بها العالم العام الماضي، ارتفع عدد الشركات التي تم تسجيلها عبر الإنترنت يشكل ملحوظ، ما أدى إلى ظهور شركات بل قطاعات جديدة مختصة بإيجاد الاسم المناسب للشركات.

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ومع انتقال العالم إلى الإنترنت بشكل متزايد، تحتاج الشركات الجديدة التي يتم إطلاقها اليوم إلىdomain أو نطاق لتسجيل هذا الاسم يكون جذاباً ولافتا، ويبقى في أذهان المتسوقين بحيث يستطيعوا العثور على الشركة وتذكرها.

وأصبح هذا هاجس مؤسسي الشركات الناشئة من جيل الألفية، خصوصاً فترات الإغلاق والعمل من المنزل التي دفعت العديد من الشباب ببدء انشاء شركاتهم الخاصة.

ويعد خير دليل على ذلك عدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الوباء، في بريطانيا مثلاً سُجلت أكثر من 835 ألف شركة جديدة في العام المنتهي في يناير 2021.

وكان ذلك أعلى بنسبة 41% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إذ سجلت 4.4 مليون شركة جديدة في الولايات المتحدة العام الماضي بزيادة 24% عن عام 2019.

جاءت هذه الطفرة بقيادة أعمال التجارة الإلكترونية الجديدة التي أطلقت فترة الوباء، استجابة للارتفاع بالتسوق عبر الإنترنت.

وظهرت مجموعة من مواقع الويب التي يمكن أن تساعد في اختيار الاسماء وتسجيلها مثل Alter و BrandBucketو Wix وZyro ، والتي تساعد في ابتكار أسماء عن طريق إدخال مجال العمل وبعض المعلومات الأخرى المتعلقة بالشركة، ومثلا شركة Alter تعطي 10 خيارات مقابل 2100 دولار.