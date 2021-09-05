.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كيف تختار اسماً مميزاً لشركتك؟

  • الخط
شركات

كيف تختار اسماً مميزاً لشركتك؟

هناك مجموعة من المواقع تساعد في اختيار أسماء الشركات

دبي - سمر الماشطة

نشر في: آخر تحديث:

يعد اختيار فكرة جيدة أمرًا حيويًا للشركات الجديدة التي ترغب في التميز عن الآخرين والتواصل مع العملاء، ولكن الفكرة وحدها قد لا تكفي.

تحتاج الشركات الناشئة إلى اسم مميز أيضاً ومع فترات الإغلاق التي مر بها العالم العام الماضي، ارتفع عدد الشركات التي تم تسجيلها عبر الإنترنت يشكل ملحوظ، ما أدى إلى ظهور شركات بل قطاعات جديدة مختصة بإيجاد الاسم المناسب للشركات.

ومع انتقال العالم إلى الإنترنت بشكل متزايد، تحتاج الشركات الجديدة التي يتم إطلاقها اليوم إلىdomain أو نطاق لتسجيل هذا الاسم يكون جذاباً ولافتا، ويبقى في أذهان المتسوقين بحيث يستطيعوا العثور على الشركة وتذكرها.

5 شركات ناشئة سعودية حصلت على أكبر تمويل في 2021 اقتصاد اقتصاد السعودية 5 شركات ناشئة سعودية حصلت على أكبر تمويل في 2021

وأصبح هذا هاجس مؤسسي الشركات الناشئة من جيل الألفية، خصوصاً فترات الإغلاق والعمل من المنزل التي دفعت العديد من الشباب ببدء انشاء شركاتهم الخاصة.

ويعد خير دليل على ذلك عدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الوباء، في بريطانيا مثلاً سُجلت أكثر من 835 ألف شركة جديدة في العام المنتهي في يناير 2021.

وكان ذلك أعلى بنسبة 41% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إذ سجلت 4.4 مليون شركة جديدة في الولايات المتحدة العام الماضي بزيادة 24% عن عام 2019.

جاءت هذه الطفرة بقيادة أعمال التجارة الإلكترونية الجديدة التي أطلقت فترة الوباء، استجابة للارتفاع بالتسوق عبر الإنترنت.

وظهرت مجموعة من مواقع الويب التي يمكن أن تساعد في اختيار الاسماء وتسجيلها مثل Alter و BrandBucketو Wix وZyro ، والتي تساعد في ابتكار أسماء عن طريق إدخال مجال العمل وبعض المعلومات الأخرى المتعلقة بالشركة، ومثلا شركة Alter تعطي 10 خيارات مقابل 2100 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً جريمة مروعة تهز صعيد مصر لسائق يقتل ابنة أخيه لسبب غريب جداً
أسوأ من حافة المرحاض.. سطح هاتفك الجوال مرتع للبكتيريا أسوأ من حافة المرحاض.. سطح هاتفك الجوال مرتع للبكتيريا
الأكثر قراءة
في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير في بث مباشر.. كوبرا تنهي حياة مدربها في عسير
"إيرانيون حاولوا بيعي".. فيديو لفتاة تقفز من الطابق 8
فيديو يثير غضباً في مصر.. أبلغت عنه الشرطة فضربها وسحلها! فيديو يثير غضباً في مصر.. أبلغت عنه الشرطة فضربها وسحلها!
"أنا هموت قريب جداً".. طفلة مصرية تتحدث عن وفاتها
فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته فيديو مؤثر.. آخر كلمات جندي سعودي قبل وفاته
مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً مثل السحر.. هذا ما يحدث عند تناول نصف كوب من الجوز يومياً
قبل أن تذهب
"سينوفارم" تعلن عن 4 لقاحات مطورة لمواجهة متحورات كورونا
"سينوفارم" تعلن عن 4 لقاحات مطورة لمواجهة متحورات كورونا
اكتشف المزيد